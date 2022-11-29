Stoltenberg: Putin’in kış mevsimini silah olarak kullanıyor

ROMANYA - Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalar yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kış mevsimini silah olarak kullandığını söyledi.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuşmasında şunları kaydetti;



“Başkan Putin'in Ukrayna'yı acımasızca işgalinden bu yana gördüğümüz şey, Başkan Putin'in Ukrayna'da başarısız olduğudur. Gaz altyapısına, elektrik hatlarına saldırarak ve Ukraynalıları sudan, elektrikten, aydınlatmadan ve ısınmadan mahrum etmeye çalışarak daha acımasızca karşılık veriyor. Bu nedenle Ukrayna'yı desteklememiz gerekiyor çünkü Başkan Putin'in kışı bir savaş silahı olarak kullanmaya çalıştığını görüyoruz.”



NATO Müttefiklerinin hava savunma sistemlerinin yanı sıra gaz ve elektrik altyapısının tekrar inşası dahil Ukrayna’ya benzeri görülmemiş bir destek sağladığını vurgulayan Stoltenberg, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşeceğini belirtti. Genel Sekreter yarınki toplantılarda NATO’nun desteğini göstermek için Gürcistan, Moldova ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geleceğini vurguladı.



Stoltenberg toplantılarda Çin ile ilişkilerin de görüşüleceğini ifade ederek “Ayrıca kritik altyapımızın direncini ve Çin'in güvenliğimize, değerlerimize ve ekonomimize dayattığı zorlukları ele alacağız” dedi.

