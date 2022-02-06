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Stoltenberg ve Leyen’den Rusya’ya ‘yaptırım’ mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna-Rusya krizini görüştü. Stoltenberg ve Leyen, görüşmenin ardından ‘saldırganlığın artması’ durumunda yaptırım uygulanacağı mesajını verdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Şubat 2022 Pazar 11:12
Stoltenberg ve Leyen’den Rusya’ya ‘yaptırım’ mesajı

Yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e, Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde devam eden askeri yığınağı ve istikrarı bozan eylemleri hakkında bilgi verdim. Olası yaptırımlar da dahil olmak üzere sonraki adımlarda NATO ve AB arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi önemlidir” dedi.

Leyen ise “Jens Stoltenberg ile iyi konuşma gerçekleştirdik. Rusya'nın askeri yığınağına ve istikrarı bozan eylemlere hazırlıklar ve tepkiler konusunda yakın koordinasyon sağladık. Diplomatik bir çözümün bulunabileceğini ummakla birlikte, Rusya'nın daha fazla saldırganlığı, kesin bir yanıt ve sağlam yaptırımlarla karşılanacaktır” ifadelerine yer verdi.

ÇİN’DEN KRİZDE RUSYA’YA DESTEK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Pekin ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı. Lavrov, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendilerine destek verdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Uluslararası meselelere gelince, öncelikli odak noktası Batı'nın Rusya ve Çin etrafında kasten tırmandırdığı gerilimlerdi. Rusya Devlet Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile Avrupa'da net güvenlik garantileri oluşturma ihtiyacına ilişkin görüşmelerdeki tutumumuzu bir kez daha açıkladı. Çin Devlet Başkanı, Rusya'nın bu sorundaki duruşuna desteğini yineledi. Rus devletinin ve halkının adil emellerini yansıttığını vurguladı.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Stoltenberg Ve Leyenden Rusyaya Yaptırım MesajıNATOABRusyaUkraynaUrsula Von Der LeyenJens Stoltenberg
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