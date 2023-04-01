Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

Sudan'daki yönetim krizini sonlandırması amaçlanan nihai anlaşma 6 Nisan'da imzalanacak

Sudan'daki siyasi süreç sözcüsü Halid Ömer Yusuf, ülkede yönetim krizini sona erdirmeyi amaçlayan nihai anlaşmanın 6 Nisan'da imzalanacağını duyurdu.

01 Nisan 2023 Cumartesi 18:29
0 Okunma
Sudan'daki yönetim krizini sonlandırması amaçlanan nihai anlaşma 6 Nisan'da imzalanacak

Hartum

Yusuf, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu ile çerçeve anlaşmayı imzalayan siyasi güçlerin, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika’daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın katılımıyla toplandığını açıkladı.

Toplantıda, nihai anlaşmaya varılmasıyla ilgili görüşmelerdeki ilerlemenin gözden geçirildiğini ifade eden Yusuf, güvenlik ve askeri reform, orduların birleştirilmesi ve modernizasyon aşamalarına ilişkin henüz üzerinde anlaşılamayan teknik konuların belirlendiğini belirtti.

Yusuf, kapsamlı görüşmelerin ardından askeri ve sivil tarafların oybirliğiyle, nihai anlaşmanın 6 Nisan'da imzalanması için kalan engellerin birkaç gün içinde aşılması amacıyla çabaların artırılmasına karar verildiğini kaydetti.

17 aydır süren siyasi krize çözüm çabaları

Siyasi süreç, ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın olağanüstü hal ilanıyla sivil yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'deki askeri darbeden bu yana süren yönetim krizini çözmeyi amaçlıyor.

5 Aralık 2022'de siyasi krizin sona erdirilmesi amacıyla askerle "çerçeve anlaşma"yı imzalayan sivil güçler, 8 Ocak'ta mevcut siyasi sürecin yeni geçiş dönemine zemin hazırlayacak ve tarafları nihai anlaşmaya götürecek son aşamasını başlatmıştı.

"Çerçeve anlaşma"nın öne çıkan hükümleri arasında iki yıl sürecek yeni geçiş döneminin başlaması, tamamen sivil hükümetin kurulması ve ordunun iktidardan uzaklaştırılması yer alıyor.

Sudan'daki siyasi süreç sözcüsü Yusuf, 19 Mart'ta, ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak nihai anlaşmanın 1 Nisan'da, geçiş dönemi anayasası anlaşmasının 6 Nisan'da imzalanacağını ve yeni hükümetin 11 Nisan'da kurulacağını duyurmuştu.

Yusuf, bugün yapılması kararlaştırılan nihai anlaşma imza töreninin, "taraflar arasında bazı önemli konularda fikir birliği sağlanamaması" nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SudanYönetimKriz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazakistan’da insan derisiyle kaplı 5 asırlık el yazması gizemini koruyor
Kazakistan’da insan derisiyle kaplı 5 asırlık el yazması gizemini koruyor
BAE, Türkiye ve Suriye'ye şimdiye kadar 240 uçakla yardım malzemesi gönderdi
BAE, Türkiye ve Suriye'ye şimdiye kadar 240 uçakla yardım malzemesi gönderdi
Finlandiya'da halk yarın sandık başına gidiyor
Finlandiya'da halk yarın sandık başına gidiyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans