Sudan'daki yönetim krizini sonlandırması amaçlanan nihai anlaşma 6 Nisan'da imzalanacak

Hartum

Yusuf, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu ile çerçeve anlaşmayı imzalayan siyasi güçlerin, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika’daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın katılımıyla toplandığını açıkladı.

Toplantıda, nihai anlaşmaya varılmasıyla ilgili görüşmelerdeki ilerlemenin gözden geçirildiğini ifade eden Yusuf, güvenlik ve askeri reform, orduların birleştirilmesi ve modernizasyon aşamalarına ilişkin henüz üzerinde anlaşılamayan teknik konuların belirlendiğini belirtti.

Yusuf, kapsamlı görüşmelerin ardından askeri ve sivil tarafların oybirliğiyle, nihai anlaşmanın 6 Nisan'da imzalanması için kalan engellerin birkaç gün içinde aşılması amacıyla çabaların artırılmasına karar verildiğini kaydetti.

17 aydır süren siyasi krize çözüm çabaları

Siyasi süreç, ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın olağanüstü hal ilanıyla sivil yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'deki askeri darbeden bu yana süren yönetim krizini çözmeyi amaçlıyor.

5 Aralık 2022'de siyasi krizin sona erdirilmesi amacıyla askerle "çerçeve anlaşma"yı imzalayan sivil güçler, 8 Ocak'ta mevcut siyasi sürecin yeni geçiş dönemine zemin hazırlayacak ve tarafları nihai anlaşmaya götürecek son aşamasını başlatmıştı.

"Çerçeve anlaşma"nın öne çıkan hükümleri arasında iki yıl sürecek yeni geçiş döneminin başlaması, tamamen sivil hükümetin kurulması ve ordunun iktidardan uzaklaştırılması yer alıyor.

Sudan'daki siyasi süreç sözcüsü Yusuf, 19 Mart'ta, ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak nihai anlaşmanın 1 Nisan'da, geçiş dönemi anayasası anlaşmasının 6 Nisan'da imzalanacağını ve yeni hükümetin 11 Nisan'da kurulacağını duyurmuştu.

Yusuf, bugün yapılması kararlaştırılan nihai anlaşma imza töreninin, "taraflar arasında bazı önemli konularda fikir birliği sağlanamaması" nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı.