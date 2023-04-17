Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.062,21
ALTIN
1.242,80
DOLAR
19,39
STERLİN
24,04
EURO
21,20
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Sudan Dışişleri Bakanlığı: Ordu Komutanı Burhan, HDK'yi feshetme kararı aldı

Sudan Ordu Komutanı Burhan, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirdi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 17:23
0 Okunma
Sudan Dışişleri Bakanlığı: Ordu Komutanı Burhan, HDK'yi feshetme kararı aldı
Hartum

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Nisan 2023 Cumartesi günü başlayan talihsiz olayların, HDK'nin Sudan Silahlı Kuvvetlerine karşı başkentin bazı noktalarında ve farklı kentlerde isyan etmesinden kaynaklandığını kamuoyuna ve uluslararası topluma açıklamak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

HDK'nin, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın konutuna saldırı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, söz konusu saldırının, Burhan ile yardımcısı ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasında yapılması planlanan görüşme ile aynı günde gerçekleştiği ve bunun HDK'nin kötü niyetini gösterdiği ileri sürüldü.

Açıklamada, "Buna göre Silahlı Kuvvetler, ülkede güvenlik ve istikrarı sağlama görevi gereği saldırıyı püskürttü ve HDK'yi, ele geçirmeye çalıştığı ordu genel karargahı ve eyaletlerdeki karargahlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Uluslararası Hartum Havalimanı ve resmi devlet televizyonu gibi kurumlardan çıkarmak için karşılık verdi." değerlendirmesi yapıldı.

"Silahlı Kuvvetler, isyancıları yenmeyi başardı"

Silahlı Kuvvetlerin "isyancıları" yenmeyi başardığı ve çok sayıda kişiyi teslim olmaya veya savaş alanından kaçmaya zorlayan ağır can ve ekipman kayıpları verdirdiği kaydedilen açıklamada, HDK Komutanlığının isyanı sonucunda, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Burhan'ın, HDK'nin, feshedilmesine, devlete karşı isyancı güç ilan edilmesine karar verdiği ve bu esasa göre davranılacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"HDK'yi orduya entegre olmaya ikna etmeye çalışan ulusal, bölgesel ve uluslararası tüm arabuluculukların, HDK liderlerinin bu konuyu kabullenmekteki uzlaşmazlıkları nedeniyle başarısızlığa uğradığı belirtilmelidir. Silahlı Kuvvetler, feshedilen HDK kalıntılarıyla halen devam eden çatışmaların ortasında, siviller ile özel ve kamu malları arasındaki kayıpları en aza indirmeyi amaçlayan bir savaş stratejisi benimsiyor ancak bu, çatışmaların sona ermesini biraz geciktirebilir."

Dışişleri Bakanlığı, yetkili makamların Hartum'da akredite olan diplomatik misyonların tüm karargahlarını ve çalışanlarını korumak için gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

İç mesele

Arap ve Afrika ülkelerinin ve uluslararası toplumun ülkedeki durumu sakinleştirmeye yönelik çabalarının takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu konu, uluslararası müdahaleden uzak, Sudanlıların kendi aralarında çözeceği bir iç meseledir." ifadesi yer aldı.

Ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
SudanOrduHdk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kore, Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma tatbikatı yaptı
Güney Kore, Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma tatbikatı yaptı
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye geliyor
Kerkük'te asırlardır sürdürülen Osmanlı geleneği: Camilerin ramazan gerdanlığı mahyalar
Kerkük'te asırlardır sürdürülen Osmanlı geleneği: Camilerin ramazan gerdanlığı mahyalar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans