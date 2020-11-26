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Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi koronavirüse yenildi

Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi, koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 85 yaşında vefat ettiği bildirildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2020 Perşembe 10:52
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Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi koronavirüse yenildi

SUDAN - Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 85 yaşında hayatını kaybetti. Açıklama, Mili Ümmet Partisi'nin Facebook sayfasından geldi. Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Ümmet Partisi Lideri Sevgili Sadık el-Mehdi hastalığından dolayı tedavi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." denildi. Açıklamada, Mehdi'nin cenazesinin cuma günü Hartum'a getirileceği ve İmam el-Mehdi Kubbesi'nde defnedileceği kaydedildi. Öte yandan, El -Mehdi'nin cenaze törenine katılacak kişilerden sağlık kurallarına bağlı kalmaları talep edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sudan Eski Başbakanı Sadık ElMehdiKoronavirüs
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