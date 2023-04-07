Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,95
ALTIN
1.243,61
DOLAR
19,26
STERLİN
24,05
EURO
21,07
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Suriye'de yetimler "Dünya Yetimler Günü"nde iftarda buluştu

Suriye'nin kuzeyindeki Halep’in Azez ilçesindeki Suriyeli yetimler, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

07 Nisan 2023 Cuma 10:47
0 Okunma
Suriye'de yetimler "Dünya Yetimler Günü"nde iftarda buluştu
Azez

Her yıl ramazan ayının 15. gününde çeşitli etkinliklerin yapıldığı "Dünya Yetimler Günü"nde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yetim kalan yaklaşık 200 çocuk için Suriye'de yardım çalışmaları yürüten Şam Yetimler Derneğince iftar programı gerçekleştirildi.

Çocuklara gönüllü olarak hizmet veren psikolojik danışman Abir Abdulkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırlarda yaşayan Suriyeli öksüz ve yetimleri, iftar programında bir araya getirerek yalnız olmadıklarını hatırlatmak istediklerini söyledi.

Abdulkale, "Çocuklara her alanda destek olmak için iftar programı düzenledik. Ramazan boyunca yetimleri iftar programlarımızda misafir edeceğiz." dedi.

İftar programına katılan 12 yaşındaki Hedil Mahmud da "Tel Rıfat’ta babam hayatını kaybetti. Babam keşke yanımda olabilseydi. Diğer çocuklar gibi babama sarılabilseydim. Bayramlık hediye alsaydı." ifadesini kullandı.

Dünya Yetimler Günü

Dünya Yetimler Günü, İHH İnsani Yardım Vakfı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortaklığıyla 2013'te "İslam Dünyasında Yükselen Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü" başlığı altında İstanbul'da düzenlenen 5. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı'nda ilan edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeYetimlergünü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı
Beyaz Saray: Amerika, Afganistan'da hedefleri belirsiz ve sonu olmayan bir savaşa saplanmıştı
Beyaz Saray: Amerika, Afganistan'da hedefleri belirsiz ve sonu olmayan bir savaşa saplanmıştı
İsrail ordusu Lübnan ve Gazze'ye saldırı başlattı
İsrail ordusu Lübnan ve Gazze'ye saldırı başlattı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans