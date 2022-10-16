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Suudi Arabistan’dan Ukrayna’ya 400 milyon dolar yardım

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaparak Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık ‘ek’ insani yardım yapacağını açıkladı.

16 Ekim 2022 Pazar 12:06
Suudi Arabistan’dan Ukrayna’ya 400 milyon dolar yardım

(DHA) –

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, iki liderin telefon görüşmesi yaptığı ve Zelenski’nin Veliaht Prens Bin Salman’ı yeni atandığı ‘Başbakanlık’ görevinden dolayı kutladığı ifade edildi. İki liderin, Suudi Arabistan’ın son yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Ukrayna lehine oy vermesi konusunu da görüştüğünün altı çizildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman’ın Zelenski’ye 400 milyon dolar değerinde ‘ek’ insani yardım yapacağını ilettiği ve iki ülke arasındaki ilişkinin tazelendiği vurgulandı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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