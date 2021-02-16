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Tasarruf etmek için otobüsü eve dönüştürdü

Charlie MacVicar ve Luke Walker isimli İngiliz çift kiradan tasarruf etmek için iki katlı otobüsü eve dönüştürdü. Yaklaşık 3 yıldır otobüste yaşadıklarını söyleyen MacVicar, “Tanıdığımız bazı insanlardan çok daha fazla yerimiz varmış gibi hissediyorum” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Şubat 2021 Salı 14:03
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Tasarruf etmek için otobüsü eve dönüştürdü

İNGİLTERE - İngiltere’de birlikte yaşamaya karar veren lojistik koordinatörü Charlie MacVicar (26) ve sigorta şirketinde çalışan Luke Walker, (27) bir eve kira parası ödemek istemedikleri için 2018 yılından bu yana çift katlı bir otobüste yaşıyor.

MacVicar, otobüslerini babasının Essex’deki arazisine park ettiklerini ve bunun için az miktarda kira ödediklerini belirtti. Çift, otobüsü 2 bin 500 sterline (24 bin 159 lira) satın alırken, bir yıl süren onarım çalışmaları için 15 bin sterlin (144 bin 958 lira) ödedi.

KEÇİ BESLİYORLAR

Harcamalarının çok az olduklarını belirten çiftin, ‘Monty’ ve ‘Darwin’ adında iki de keçisi bulunuyor.

Özel olarak tasarlanan otobüsün alt katında; üç kişilik bir yemek masası, tam donanımlı bir mutfak, şömine ve küvet var. Ayrıca otobüste iki yataklı bir alan ve ek olarak iki kişilik yatak da var. Bunun yanında çift, bir giyinme alanına da sahip.

‘DAHA GENİŞ ALANIMIZ VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

MacVicar, "Erkek arkadaşımla bazı dairelere baktığımı hatırlıyorum ve dürüst olmak gerekirse, tanıdığımız bazı insanlardan çok daha fazla yerimiz varmış gibi hissediyorum" dedi.

DHA

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