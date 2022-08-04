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Tayvan ordusu: Savunma sistemlerimiz devreye girdi

04 Ağustos 2022 Perşembe 15:54
Tayvan ordusu: Savunma sistemlerimiz devreye girdi

TAYVAN - Tayvan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) Dongfeng füzelerini test ettiği ve ülkenin savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

Tayvan ordusunun açıklamasında, “PLA, (yerel saatle) 13.56’dan bu yana kuzeydoğu ve güneybatı sularımızda birden fazla Dongfeng balistik füze denemesi yaptı. Tayvan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı savunma sistemleri devreye girdi. Durumu izliyoruz. Bölgesel barışı tehlikeye atan bu tür akıl dışı eylemleri kınıyoruz” denildi.

“BAĞIMSIZLIĞIMIZ KONUSUNDA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tayvan ordusu her zamanki gibi çalışıyor ve statükoyu değiştirmeyi, bölgenin güvenliğini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan PLA’nın mantık dışı faaliyetlerine yanıt olarak çevremizi yakından izliyor. Gerginliğin tırmanmasını istemiyoruz, ancak güvenliğimiz ve egemenliğimiz söz konusu olursa geri adım atmayacağız” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tayvan OrdusuSavunma Sistemleri
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