TEKNOFEST Azerbaycan başladı

AZERBAYCAN - Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST Azerbaycan, başkent Bakü’de bugün başladı.





Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST Azerbaycan, başkent Bakü’de Crystal Hall’da bugün başladı. 29 Mayıs’a kadar sürecek TEKNOFEST Azerbaycan’ın açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Azerbaycan’da bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirterek, “Dünyanın bir numaralı festivaline havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e hepiniz hoş geldiniz. TEKNOFEST ateşini önce İstanbul’da yaktık sonra Anadolu’ya taşıdık ardından geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘TEKNOFEST’i uluslararası bir marka haline getireceğiz’ diyerek işaret fişeğini yaktığında ilk durağımız elbette can Azerbaycan olacaktı. Bugün sizlerle aziz kardeşlerimizle beraberiz” dedi.





O gün yakılan işaret fişeğinin bugün Azerbaycan’da bir şölene dönüşmüş durumda olduğunu ifade eden Bakan Varank, “Her sene TEKNOFEST alanına girdiğimde yaşadığım o heyecanı, o coşkuyu, o mutluluğu bugün bir başka yaşıyorum. Bugün sadece Türkiye adına değil kardeş Azerbaycan adına seviniyorum. Türk dünyası için İslam dünyası için seviniyorum. Emin olun sizler de bu alanı gezdiğinizde aynı duyguları yaşayacaksınız, gözleriniz dolacak, heyecanlanacaksınız, gurur duyacaksınız. Bir milletin küllerinden yeniden doğduğunu, başardıklarını gördüğünüzde içiniz titreyecek” şeklinde konuştu.





“Bizler şu anda hep birlikte bir tarihe tanıklık ediyoruz. Kardeş iki ülkenin el ele, omuz omuza teknoloji meşalesini yaktığı bir anın şafağındayız” diyen Bakan Varank, bu ateşin coşkusunun Azerbaycan’ın her tarafını, Türk dünyasını saracağını ifade etti. Bugün o ana eşlik eden gençlerin yarın dünyaya yön verecek mühendisler, bilim insanları ve araştırmacılar olacağını belirten Varank, “Gençlerimize tüm samimiyetimle sesleniyorum. Sizin yerinizde olabilseydim burada yatar, burada kalkardım. Her bir uçağı, her bir aracı, her bir teknolojiyi tek tek inceler notlar alırdım. Gerekirse eve gitmez burada yatardım. Çünkü burası öyle bir yer ki bu alanda bulunmak gerçekten büyük bir şans” dedi.





BAKAN VARANK: MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİYLE BİZ BU İŞİ TERSİNE ÇEVİRDİK





Bakan Varank konuşmasına şu şekilde devam etti:







“Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemiz için bir hedef belirledik. Dedik ki, ‘bizim bağımsızlık hikayemizin adı milli teknoloji hamlesidir’. Bakınız çok değil bundan 10-15 yıl önce bazı ülkeler bize paramızla dahi sanayi savunma ürünleri, İHA’lar, SİHA’lar satmıyordu. Gizli açık her türlü ambargoyu bize uyguluyorlardı, yer geldi o sattıkları ürünlerin tamirini, bakımını bile yapmadılar. Türkiye terörle, teröristle mücadele ederken bizi o teknolojilerden, o ürünlerden mahrum bıraktılar. Ama milli teknoloji hamlesiyle biz bu işi tersine çevirdik. O gün İHA satmadıkları Türk milleti bugün devrinin en mükemmel teknolojilerini üretir hale geldi. Bugün o ülkeler bu meydanda gördüğünüz Türk yapımı mühendislik harikalarını alabilmek için adeta sırada bekliyorlar. Bu neyle oldu biliyor musunuz? Aziz Türk milletinin ne pahasına olursa olsun hiç esirgemediği destekleri sayesinde oldu, azimle oldu, gayretle oldu, cesaretle oldu. Bütçe, finansman, ekonomi elbette çok önemli ama bu hikayenin asıl kahramanı insandır. Siyasi iradeyi koyup, yatırımı insana yaparsanız tüm başarılar arkasından gelir. Gençlere, uşaklara imkan verirseniz, umut olursanız, yol gösterirseniz başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. İşte bu sebepten TEKNOFEST insana yapılan en güzel yatırımlardan bir tanesidir.”





Türkiye’de 2018’den beri düzenlenene festivalin her yıl kendi rekorunu kırarak yoluna devam ettiğini belirten Bakan Varank, “İnşallah TEKNOFEST Azerbaycan da kardeşlerimizin teknoloji serüveninde adeta bir mihenk taşı olacak. Biz bunun işaretini yarışmalara olan taleplerden net bir şekilde görebiliyoruz. TEKNOFEST Azerbaycan’ın daha ilk senesinde yarışmalara binin üzerinde takım, 6 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bu yarışmalar o kadar değerli ki yarışmalarda birinci olan evlatlarımızın ödüllerini bizzat Sayın Cumhurbaşkanlarımız takdim edecek” şeklinde konuştu.





TEKNOFEST’te yarışmalar dışında da çok zengin içeriklerin olacağını ifade eden Varank sözlerine şöyle devam etti:





“Girişimcilik Zirvesi’nden, Türk mühendis harikalarının katıldığı özel gösteri uçuşlarına, su yüzeyinde gerçekleşecek şovlardan, uçuş simülatörlerine, hava tünelinden Bakü meydanında yapılacak lazer şovları ve konserlere kadar şüphesiz TEKNOFEST Türkiye’den sonra Azerbaycan’da da tarihe geçecektir. Az önce bahsettim siyasi anlamda tam bağımsız olabilmenin yolu teknolojik bağımsızlıktan geçiyor. Bunu her yerde söylüyoruz ama Azerbaycan’da söylememizin özel bir anlamı var. Çünkü biz teknolojik olarak bağımsız olamamanın ceremesini uzun yıllar çekmiş bir milletiz. Türkiye’ye Kıbrıs Barış Harekatı esnasında terör örgütleriyle yaptığı mücadelede nasıl davranıldığını hiç aklımızdan çıkarmıyoruz. Karabağ’daki işgalin, zulmün karşısında dünyanın nasıl sus pus olduğunu Azerbaycanlı kardeşlerimiz de biz de gayet iyi biliyoruz. İşte Azerbaycan TEKNOFEST tüm bunlara verilmiş aslında en güzel cevaptır. O yüzden bugün Bakü’de sadece bir festival yapmıyoruz. Biz buradan tüm dünyaya bağımsızlığımızı tek millet iki devlet şiarını bir kez daha haykırıyoruz. Yerli ve milli teknolojilerin tohumlarının atıldığı, gençlerimizin ufkunu açan TEKNOFEST’le muzaffer iki devleti yarınlara en güçlü şekilde taşıyoruz”





SELÇUK BAYRAKTAR: İNSANI EN ZOR ANDA DAHİ MOTİVE EDEN UNSURLAR İNANCI VE HEDEFLERİDİR





T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bakü’de olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. TEKNOFEST’i en iyi anlatan ifadelerin ‘takım çalışması’, ‘yüksek teknoloji’, ‘seferberlik’ ve ‘inanç’ olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, “Dünya düzeyindeki büyük işlerin hepsini sırt sırta vermiş takımlar başarıyor. Bugün ülkelerin bağımsızlıklarını korumaları ve ulusların kendi kaderini tayin edebilmeleri için yüksek teknolojiye sahip olmanın ne derece önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. Modern dünyanın insanlık tarihindeki en büyük ayıpları şüphesiz sömürgecilik ve emperyalizmdir. Bu tehditlerin dünyayı esaret altına almasını engellemenin tek yolu teknoloji geliştirmek ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Bunu toplumsal seferberlik ruhuyla gerçekleştirdiğimizde yüksek teknoloji geliştiren bir toplum olma hedefine daha da yaklaşmış oluyoruz. İnanç, başaracağına inanmayan bir insan nasıl mücadele edebilir? Amacına nasıl varabilir? Tam da bu nedenle tüm bu meselinin özü inanmaktan geçiyor. İnsanı en zor anda dahi motive eden unsurlar inancı ve hedefleridir. Genç kardeşlerim ‘ne’ sorusundan daha çok ‘nasıl ve neden’ sorularını önceleyin. Merhum babamız Özdemir Bayraktar’ın da bizlere nasihatinde olduğu gibi sizler de hakkı üstün tutmayı yaşam gayesi edinin. İnancımızın rehberliğinde asla pes etmeyin. Güzel ahlak ve etikten ayrılmayın. İnanarak başladığınız işlerde ailenize, ailenizden de öte milletinize, milletinizden de öte insanlığa fayda sağlamayı amaç edinin” şeklinde konuştu.





“TEKNOFEST’İ ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNİN SINIRI OLMASIN DİYE YAPIYORUZ”





Selçuk Bayraktar sözlerine şu şekilde devam etti:





“Azerbaycan’da bize çok tanıdık olan atalar sözü var. ‘Dost yaman günde tanınar’, işte bu ruh sayesinde en yaman günde dahi hep bir aradaydık. İnşallah dünya üzerindeki son günümüze kadar da bir arada olmaya devam edeceğiz. Merhum vatan şairi Bahtiyar Vahapzade’nin de dediği gibi bizler etle tırnak gibi ayrılması mümkün olmayan kardeşleriz. İnşallah genç kardeşlerimiz de şanlı sancaklarımızın hiçbir zaman yere inmemesi için birlikte gayret edecekler. TEKNOFEST’i dünyaya açarken, geleceğimiz ilk yer tabii ki kardeşimizin evi olan Bakü olacaktı. TEKNOFEST’i çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerinin sınırı olmasın, önlerine engel çıkarılmasın diye yapıyoruz. 2018’de 18 yarışmayla başladığımız TEKNOFEST bugün 40 yarışmaya ulaştı. İnanıyoruz ki 10 yarışma ve Take off Girişim Zirvesi ile başlayan TEKNOFEST Azerbaycan da genç kardeşlerimin ilgisiyle giderek büyüyecek. Bu vesileyle Türk uşakları azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek. Değerli misafirler başta TEKNOFEST Azerbaycan’ın yürütücüleri olan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonun kusursuz olması için emek veren, ter döken, gayret gösteren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’mızdaki tüm ekip arkadaşlarıma da huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken başkent Bakü’den Türk kültürünün önemli merkezi Şuşa’ya, can Azerbaycan’ın her köşesine selamlarımı iletiyorum.”





2018’den beri her yıl düzenlenen TEKNOFEST, Bakü’de Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ortaklığında düzenleniyor.