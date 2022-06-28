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Teksas’taki mülteci faciasında ölü sayısı 50’ye yükseldi

ABD’nin Teksas eyaletinde terk edilmiş bir TIR kasasında ölen mültecilerin sayısı 50’ye yükseldi. Açıklamayı yapan sınır komşusu Meksika’nın Dışişleri Bakanı, hayatını kaybeden 50 mülteciden 22’sinin Meksikalı olduğunu duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Haziran 2022 Salı 17:11
Teksas’taki mülteci faciasında ölü sayısı 50’ye yükseldi

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD’li yetkilere dayandırdığı açıklamasında hayatını kaybeden 50 mültecinin 22’sinin Meksikalı, 7’sinin Guatemalalı ve 2’sinin Honduraslı olduğunu duyurdu. Bölgeye konsolos düzeyinde yetkili gönderen Bakan Ebrard, kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaparak “Yastayız. Büyük trajedi” dedi. ABD’li yetkililer ve TIR’ın bulunduğu San Antonio kenti Belediye Başkanı soruşturmanın ABD iç güvenliğinden sorumlu 'Homeland Security' tarafından devralındığını açıklamıştı.  

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan San Antonio kentinde, dün bir ihbar sonucu terk edilmiş bir TIR’ın kasasında mülteci olduğu tespit edilen onlarca ceset bulunmuştu. Kapısı kilitlenen TIR’ın kasasındaki mülteciler, yaklaşık 39 derece üzeri sıcaklıkta havasız kalmış ve çoğu hayatını kaybetmişti. Yetkililer yaptıkları açıklamada ilk belirleme göre 46 mültecinin can verdiğini belirtmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDMeksikaTeksasMülteci
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