Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.885,89
ALTIN
1.226,58
DOLAR
19,23
STERLİN
24,03
EURO
20,99
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

Togg T10X Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazı törenle teslim edildi.

04 Nisan 2023 Salı 16:26
0 Okunma
Togg T10X Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edildi

BAKÜ AA- Başkent Bakü'ye hakim Dağüstü Park'ta düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Bülent Aksu ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı katıldı.

Bakan Varank, Aliyev'e Togg'un özel teslimat kutusu içerisinde anahtarını verdi.

Varank, Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdikleri ifade ederek "İkinci aracı size teslim etmiş oluyoruz. Türk halkı, Azerbaycan'a ikinci aracın teslim edilmesinden çok memnun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız." dedi.

Togg Yönetim Kurulu ise Aliyev için özel hazırlanan Devrim otomobili ve Togg’un kompozisyonundan oluşan bir eser takdim etti.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aliyev'e Devrim otomobilinin kısa hikayesini anlattı, Türk halkının selamını iletti.

Aliyev, direksiyon başına geçerek Togg'la Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geçti. Araçta Aliyev'in yanında Bakan Varank, arkada ise Hisarcıklıoğlu, Özilhan ve Karakaş oturdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOGGAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyeve Teslim EdildiSanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuleba: Avro-Atlantik güvenliği için Ukrayna'nın üyeliğinden daha iyi bir çözüm yok
Kuleba: Avro-Atlantik güvenliği için Ukrayna'nın üyeliğinden daha iyi bir çözüm yok
İsveç: NATO'ya Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi
İsveç: NATO'ya Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi
Credit Suisse Yönetim Kurulu, "güven kaybı" için özür diledi
Credit Suisse Yönetim Kurulu, "güven kaybı" için özür diledi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans