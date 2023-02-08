Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.505,34
ALTIN
1.136,32
DOLAR
18,83
STERLİN
22,70
EURO
20,22
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu
Polatlı Belediyesi 17 adet...
Zonguldak'ta 10 konut ve 32 iş yeri satılacak
Zonguldak'ta 10 konut ve...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Tokayev, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziye defterini imzaladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.

08 Şubat 2023 Çarşamba 10:09
Tokayev, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziye defterini imzaladı

ASTANA - Tokayev, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Burada açılan taziye defterini imzalayan Tokayev, “Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerin sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü. Kazakistan halkı ve kendi adıma Türk kardeşlerimize başsağlığı diliyorum.” diye yazdı.

Tokayev, daha sonra Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ile bir araya gelerek taziyelerini iletti ve Kazakistan’ın kapsamlı destek vereceğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TokayevTürkiyeTaziye DefteriAstana Büyükelçiliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı
İtalyan uzman, depremlerin Anadolu yarımadasını 3 metre kaydırdığını söyledi
İtalyan uzman, depremlerin Anadolu yarımadasını 3 metre kaydırdığını söyledi
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye'ye "bu acı gününüzde yanınızdayız" mesajı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye'ye "bu acı gününüzde yanınızdayız" mesajı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans