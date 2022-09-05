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Trudeau’dan bıçaklı saldırı açıklaması

05 Eylül 2022 Pazartesi 13:33
Trudeau’dan bıçaklı saldırı açıklaması

KANADA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Ayrıca polis, iki şüphelinin arandığını duyurdu.

Kanada Başbakanı Truedau, “James Smith Cree Nation ve Weldon, Saskatchewan'da 10 kişinin hayatına mal olan ve çok daha fazlasını yaralayan korkunç saldırılar karşısında şok oldum. Kanadalılar olarak, bu trajik şiddetten etkilenen herkes ve Saskatchewan halkı için yas tutuyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu devam eden bir durum olduğundan, bölgedeki herkesi uygun önlemleri alma konusunda kolluk kuvvetlerinin tavsiyelerini dinlemeye davet ediyorum. Saldırıların sorumluları adalete teslim edilmelidir” dedi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Kanada Saskatchewan Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Komutanı Rhonda Blackmore, saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Blackmore, “4 Eylül 2022, sabah 5:40'ta, Saskatchewan RCMP İletişim Merkezi, James Smith Cree Nation'da bir bıçaklanma olduğunu bildiren bir çağrı aldı. Takip eden dakikalarda, bölgenin farklı yerlerinde diğer bıçaklama olaylarını bildiren çok sayıda çağrı aldı. Adı geçen şüpheliler Damien Sanderson ve Miles Sanderson'dı” dedi. Saskatchewan eyaletinde güvenlik önlemleri artırılırken; şüphelilerin her yerde arandığı ifade edildi.

Şüphelilerin silahlı ve tehlikeli olduğunun altını çizen Blackmore, “Şüphelilerin siyah bir SUV tipi araçta olduklarını düşünüyoruz. Şu anda bu aracı değiştirip değiştirmediklerine ilişkin bilgimiz yok. Nerede oldukları ve nereye gittikleri de bilinmiyor. Bu sebeple eyaletteki herkesin dikkatli olması ve şüpheli bir durum gördüklerinde polisi aramaları çağrısında bulunuyoruz. Şüphelileri görürseniz ya da araçlarını tespit ederseniz polisi arayarak derhal bölgeden uzaklaşın” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrudeauKanadaBıçaklı Saldırı
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