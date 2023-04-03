Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.812,93
ALTIN
1.205,37
DOLAR
19,20
STERLİN
23,62
EURO
20,75
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi
TOKİ'den 30 İlde 235...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...

Trump'ın "gizli belgeler" soruşturmasında "engelleme" yaptığına dair yeni kanıtlar olduğu belirtildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturmasıyla ilgili "muhtemel engelleme"ye işaret eden yeni deliller bulunduğu belirtildi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 09:28
0 Okunma
Trump'ın "gizli belgeler" soruşturmasında "engelleme" yaptığına dair yeni kanıtlar olduğu belirtildi

New York

Washington Post, soruşturmadan bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Adalet Bakanlığı ve FBI müfettişlerinin Trump'ın eski yardımcısının e-mail ve telefon mesajlarından ortaya çıkarılan yeni kanıtlar üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Haberde, Trump'ın, Beyaz Saray'daki görevinden sonra Florida'da da bir süre kendisi ile çalıştıktan sonra geçen yıl işten ayrılan yardımcısı Molly Michael'ın eski başkan ile yaptığı yazışmaların soruşturma kapsamında Mar-a-Lago'daki kritik zamanlar için ayrıntılı bilgiler sağladığı ifade edildi.

Soruşturmayı yürüten müfettişlerin, ortaya çıkan yeni delilleri, Trump'ın elindeki gizli belgeleri tutma konusunda resmi talep ve faaliyetlere yönelik "muhtemel engelleme" açısından değerlendirdikleri aktarıldı.

Söz konusu kaynakların, Trump'ın, gizli belgeleri iade etmesi yönünde resmi çağrı yapıldıktan sonra malikanesindeki bazı kutulara bizzat inceleme yaptığı, şahitlerin beyanları ve güvenlik kayıtlarına göre içinde belgeler bulunan bazı kutuları malikane dışına çıkarmasından şüphelenildiğini aktardığı ifade edildi.

Bazı delillerin ayrıca, Trump'ın, avukatları ve danışmanları ile belgeleri nasıl tutabileceği yönünde tavsiye beklediğini gösterdiği, bu bağlamda eski başkanın, yetkililerin Mar-a-Lago'daki tüm gizli materyalleri toplamasını kasten engellemeye çalışıp çalışmadığının incelendiği vurgulandı.

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Trump, baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak nitelerken, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkındaki yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrumpGizli BelgelerSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu
Zagreb Büyükelçisi Kıran'dan Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi din insanlarına iftar
Zagreb Büyükelçisi Kıran'dan Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi din insanlarına iftar
Bulgaristan'da seçim sandıklarından koalisyon hükümeti mesajı çıktı
Bulgaristan'da seçim sandıklarından koalisyon hükümeti mesajı çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans