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Türk Armin'in Prof. Dr. Uğur Şahin’in başarılarını öven sözleri gündeme geldi

Almanya’da Angela Merkel’in partisi Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yeni başkanı Armin Laschet’in mecliste Prof. Dr. Uğur Şahin'in başarılarından bahsettiği konuşması gündeme geldi. Bir çok kullanıcı "İşte gerçek dost" paylaşımında bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ocak 2021 Salı 09:19
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Türk Armin'in Prof. Dr. Uğur Şahin’in başarılarını öven sözleri gündeme geldi

Almanya’da iktidarın büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi, haftasonu yeni liderini seçti. Yarışı, Türklerle sıcak ilişkisi nedeniyle ‘Türk Armin’ diye bilinen Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet kazandı. Seçimi kazanan Armin Laschet’in Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı olarak parlamentoda Kasım ayındaki Türk bilim insanı Uğur Şahin'in başarılarından bahsettiği konuşmasında, "Almanya'da okul birinciliği olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullanmıştı. 

ARMİN'E GERÇEK DOST PAYLAŞIMLARI

Armin Laschet’in CDU başkanı olmasının ardından bu sözler sosyal medyada gündeme geldi. Bir çok sosyal medya kullanıcısı  Laschet’in Prof. Dr. Şahin hakkındaki sözleri paylaşarak, "Gerçek dost bu" ifadelerine yer verdi. Laschet konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "1969 da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye’den Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya'da yaparak; hatta okul birincisi olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz. Almanya'daki sağduyu vatandaşlar, yabancıların gelmesinden çok memnunuz iyi ki gelmişler diyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Armin LaschetAlmanyaProf. Dr. Uğur ŞahinKoronavirüsCovid19Aşı
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