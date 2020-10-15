Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1189
ALTIN
483.387
DOLAR
7.9083
STERLİN
10.3008
EURO
9.2870
“Dünyada ölümlerin yüzde 10’u alkol kullanımından gerçekleşiyor”
“Dünyada ölümlerin yüzde 10’u alkol...
SMA hastası minik Öykü'nün tedavisi için sadece 47 gün kaldı
SMA hastası minik Öykü'nün tedavisi...
Kara deliğin yıldızı sarmal şekilde yok edişini görüntüledi
Kara deliğin yıldızı sarmal şekilde...
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı
Fenerbahçe'de Rodrigues idmanı yarıda bıraktı

Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Dünya genelinde ülke bazında en fazla koronavirüs (Covid-19) testiini 160 milyon test ile Çin yaptı. 121 milyon 567 bin 138 test sayısıyla ABD en fazla test yapan ikinci ülke oldu. ABD'yi ise 91 milyon 226 bin 305 test sayısı ile Hindistan takip etti. Dünya genelinde 11’inci sırada bulunan Türkiye ise worldometers verilerine göre birçok ülkeyi geride bırakarak 11 milyon 961 bin 670 test raporu açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2020 Perşembe 09:57
0 Okunma
Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Rusya, 51 milyon 800 bin, İngiltere ise 28 milyon 371 bin 80 test yaptı. Dünyada toplam test sayısında 6’ncı sırada bulunan Almanya, 19 milyon 276 bin 507 test yaptığını raporladı.

Salgın başlangıcından bugüne yapılan toplam test sayısında Brezilya 17 milyon 900 bin, İspanya 14 milyon 590 bin 713, İtalya 12 milyon 914 bin 895, Fransa ise 12 milyon 710 bin 74 test yaptı.

TÜRKİYE DÜNYA GENELİNDE 11'İNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Dünya genelinde 11’inci sırada bulunan Türkiye ise worldometers verilerine göre birçok ülkeyi geride bırakarak 11 milyon 961 bin 670 test raporu açıkladı.     

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Birçok ülkeyi Geride BıraktıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya’da ikinci koronavirüs aşısı da tescil edildi
Rusya’da ikinci koronavirüs aşısı da tescil edildi
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil
DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans