Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO karargahında bir araya gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Estonya’nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla bu ülkeyi ziyaret etti.

Başkent Tallinn’de Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile üçlü basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının üzerinden geçen 1 yılda yaşanan gelişmelerden birinin de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci olduğunu hatırlattı.

Stoltenberg, iki ülkenin üyelik sürecinde ilerleme gördüklerini, 30 NATO müttefikinden 28'inin katılım protokollerini onayladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta Ankara'da iyi bir görüşme yaptım. Görüşmelerin tekrar başlaması ve mart ortasında NATO karargahında, benim himayemde Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında geçen haziranda imzalanan anlaşmanın uygulanması ve katılım sürecinin nasıl tamamlanacağı konusunda üçlü bir toplantı düzenlenmesi üzerinde mutabık kaldık."

Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğine olumlu baktığını, İsveç'le ilgili bazı konuların bulunduğunu aktaran Stoltenberg, iki ülkenin üzerlerine düşeni yerine getirdiğini, katılım protokollerinin uygulanma zamanının geldiğini söyledi.

Stoltenberg, Macaristan Meclisinin gelecek hafta iki ülkenin katılım protokollerini onaylamak üzere süreci başlatacağını ve bundan memnuniyet duyduğunu, Finlandiya ve İsveç'in en kısa sürede üye olmasını amaçladıklarını belirtti.