Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Türkiye, Kırgızistan'daki Ahıska Türkü çocukların eğitimine destek olacak

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkü çocukların eğitimi amacıyla başkentte kurulması planlanan okul için destek olacaklarını bildirdi.

16 Nisan 2023 Pazar 11:42
0 Okunma
Türkiye, Kırgızistan'daki Ahıska Türkü çocukların eğitimine destek olacak
Kırgızistan

Doğan, Ahıska Türklerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Ahıska Türkü kardeşleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ahıska Türkü çocukların iyi bir okul talebinin olduğuna dikkati çeken Doğan, bu ramazan ayında okul için bina buldukları müjdesini paylaşmak istediğini ifade etti.

Doğan, bu projeye Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türkiye Maarif Vakfının destek olacağını kaydederek, "Bu özel okul sizin olacak. Bu okul projesini el ele verip sizlerle beraber yapacağız. Projenin bir miktarını bizim devletimiz karşılayacak. Diğer miktarı da Ahıskalı iş insanlarımızın katkılarıyla tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Doğan, okul projesini eylülde hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ahıska Türkü Atamşa Dursunov'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Ahıska Türklerinin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şimşek, TİKA Bişkek Koordinatörü Osman Usta, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile Kırgızistan Halklar Asamblesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Programda Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir Vekili Bahadır Alioğlu, Kur'an-ı Kerim okudu.

Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin tarafından Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden 78 yıl önce Kırgızistan topraklarına sürülen Türklerin nüfusunun 42 bin olduğu ifade ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAhıskatürkleriçocuklarEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İİT'den Sudan'da çatışan taraflara "diyalog sürecine geri dönme" çağrısı
İİT'den Sudan'da çatışan taraflara "diyalog sürecine geri dönme" çağrısı
Sudan'daki çatışmaların ilk gününde 56 kişi öldü, 595 kişi yaralandı
Sudan'daki çatışmaların ilk gününde 56 kişi öldü, 595 kişi yaralandı
Manzhouli'den geçen Çin-Avrupa yük treni sefer sayısı 20 bine ulaştı
Manzhouli'den geçen Çin-Avrupa yük treni sefer sayısı 20 bine ulaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans