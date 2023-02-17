Türkiye'nin Doha büyükelçiliği depremden etkilenenler için 500 ton yardım topladı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin 8-15 Şubat tarihleri arasında düzenlediği yardım kampanyası için yapılan ayni bağışlar, Doha Yunus Emre Kültür Merkezi ve Katar Türk Okulu olmak üzere iki merkezde kabul edildi.

AA muhabirine konuşan Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren Doha'daki Türk büyükelçiliğinin, Katar'dan sağlanabilecek destek ve yardımlar konusunda çalışmalara başladığını söyledi.

Depremin ilk günü Katar’da bulunan Türk vatandaşlarının deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşabilmeleri için Büyükelçiliğin girişimleriyle Katar Hava Yollarının Adana’ya ek sefer koymasının sağlandığını aktaran Göksu, 93 Türk vatandaşının bu seferle Adana’ya gittiğini kaydetti.

Büyükelçi Göksu, vatandaşlarımızdan ve Katarlılardan gelen yoğun talep doğrultusunda 8 Şubat'tan itibaren ayni yardımları toplamaya başladıklarını belirtti.

Göksu, "Büyükelçiliğimiz personelinin yanı sıra Eğitim, Ticaret ve İçişleri Müşavirlerimiz, Doha’da eğitim gören kaymakamlarımız ve Türk Hava Yolları (THY) Doha Müdürü’nden oluşan 'Ayni Yardımlar Komisyonu'nu kurduk." dedi.

Nakdi yardımlar konusuna da değinen Türk Büyükelçi, depremzedelere yardım etmek isteyenler için Katar Ulusal Bankasında da yerel bir hesap açtıklarını ve banka hesabını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'a yönlendirdiklerini ifade etti.

- Yardımların kabulünde 200 gönüllü çalıştı

Yardımların kabulünde 200 kişinin aktif şekilde çalıştığını aktaran Göksu, büyükelçilik ve ilgili kuruluşlardan tüm personelle birlikte Yunus Emre Kültür Merkezindeki okutmanlar, Katar Türk Okulundaki öğretmenler, Katar’da dil eğitimi gören kaymakamlar, Katar Türk Birleşik Müşterek Komutanlığından askerler ve gönüllü vatandaşların kampanyada görev alanlar arasında bulunduğunu aktardı.

Katar Kızılayı, Katar Yardım Kuruluşu, Katar Kalkınma Fonu ve Katar Hayır Kurumunun onayıyla ayni yardımların toplanmasını büyükelçilik olarak organize ettiklerini vurgulayan Büyükelçi Göksu, yardımların 30 tonluk kısmını THY ile Türkiye'ye gönderdiklerini hatırlattı.

- 30 kargo uçağı yardım

Büyükelçi Göksu, Gaziantep ve Adana'ya doğrudan insani yardım ulaştırılması amacıyla Katar'dan yardım yüklü 30 kargo uçağının gönderildiğini dile getirdi.

Katar Hava Yolları öncülüğünde, önde gelen market zinciri Monoprix ve Katar Hayır Kurumu işbirliğiyle Türkiye'ye ulaştırılmak üzere 8 ton gıda yardımı ile 10 bin battaniye taşıyan Katar Hava Yolları uçaklarının 12 Şubat'ta Türkiye'ye uçtuğunu kaydeden Göksu, Katar Yardım Derneğinin yardımlarının ise iki Katar Hava Yolları uçağı ve bir THY kargo uçağıyla Türkiye'ye gönderildiğini belirtti.

- Katar'ın resmi yardımları

Katar devletinin resmi yardımları hakkında da konuşan Büyükelçi Göksu, şunları kaydetti:

"Katar devleti, Emir Şeyh Temim’in talimatıyla ülkemizle Katar arasında oluşturulan hava köprüsü kapsamında, felaketin yaşandığı ilk günden 15 Şubat'a kadar 27 C-17 tipi uçağı, 2 Katar Hava Yolları uçağı ve bir THY kargo uçağıyla yaklaşık 600 tonluk insani yardımda bulundu. Uçuşlar her gün devam etmektedir."

Türk Büyükelçi, Katar Jandarmasına bağlı 110 kişilik arama kurtarma ekibi, 4 polis köpeği, Hamad Tıp Birliğine bağlı doktor ve hemşirelerden oluşan 25 kişilik ekip ile Katar Jandarması bünyesinde oluşturulan 28 kişilik gönüllüden oluşan ekibin Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığını söyledi.

Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından bir C-130 J askeri nakliye uçağıyla 4 AW-139 tipi helikopterin de yardım çalışmaları kapsamında Türkiye'ye gönderildiği bilgisini paylaşan Göksu, Katar Hava Kuvvetleri’nin imkanlarının büyük bölümünü günlük olarak Türkiye'ye yardım malzemesi taşımak üzere görevlendirildiğini vurguladı.

Büyükelçi Göksu, sözlerine şöyle devam etti:

"Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemize gönderilen 250 kişi kapasiteli sahra hastanesinin Hatay’a kurulması planlanmaktadır. Katar TV’de 10 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için düzenlenen, benim ve Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da katıldığı yardım toplama kampanyasında yaklaşık 46 milyon ABD doları toplandı. Emir Şeyh Temim tek başına 14 milyon dolar bağışladı.

Katar Kızılayı, ülkemiz ve Suriye’deki depremzedeler için 10 milyon dolar toplamak üzere insani yardım kampanyası başlatmış olup, ayrıca depremzedelere 1 milyon ABD doları tutarında ihtiyaç malzemesi yardımı yapacağını açıkladı."

Büyükelçi Göksu, Katar tarafından bağışlandığı açıklanan 10 bin konteyner evden 306'sının 14 Şubat’ta gemiyle yola çıktığını, 10-15 günlük bir sürede Türkiye'ye varmasının beklendiğini, yaklaşık 500 konteyner evin daha gelecek günlerde yola çıkması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.