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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, deprem yardım kampanyası gönüllülerine teşekkür töreni

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için düzenlenen yardım kampanyasına katılan gönüllülere teşekkür belgesi verdi.

04 Mart 2023 Cumartesi 05:15
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, deprem yardım kampanyası gönüllülerine teşekkür töreni

Mercan, Büyükelçilik rezidansında düzenlenen törende, yardım malzemelerinin tasnifi ve kolilere yerleştirilmesi için günlerce emek sarf eden gönüllüleri tek tek kürsüye davet ederek belgelerini takdim etti.
Büyükelçi Mercan, gönüllere yaptığı konuşmada, "Hepinize ne kadar teşekkür etsek az. Sizler olmasanız bu mümkün olmazdı. Hakkınız ödenmez." dedi.
Mercan, yaklaşık 250 gönüllünün katıldığı programda, toplanan yardım miktarının çokluğuna işaret ederek "Bu kadar malzemeyi sizlerin kıymetli katkıları sayesinde süratle tasnif ve sevk edebildik. Yalnızca vatandaşlarımız değil, ABD’li dostlarımız da bize destek oldu." diye konuştu.
Konuyla ilgili Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Büyükelçiliğimize ABD’nin farklı yerlerinden, 2 Mart 2023’e kadar, çadır, battaniye, uyku tulumu, ilaç, gıda gibi kalemlerde toplamda 234 ton ayni yardım malzemesi bağışlandı. ABD genelinde ise sevkiyata giren toplam ayni yardım malzemesinin 2 bin 500 tonu geçmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDWashingtonBüyükelçiMurat MercanKahramanmaraşDeprem
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