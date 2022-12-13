Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.203,31
ALTIN
1.070,48
DOLAR
18,66
STERLİN
22,88
EURO
19,68
İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak
İstanbul ve Tekirdağ'da 81...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel...
TOKİ'den satılık 244 iş yeri
TOKİ'den satılık 244 iş...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...

Twitter, danışman kurulunu feshetti

Twitter’ın 2016’da kurulan ve danışman kurulu olarak görev yapan ‘Güven ve Güvenlik Konseyi’ dün akşam feshedildi. Açıklama, kurulun üyelerinden biri olan Alex Holmes tarafından yapıldı.

13 Aralık 2022 Salı 11:53
Twitter, danışman kurulunu feshetti

Twitter’da nefret söylemi, çocuk istismarı, intihar ve diğer zararlı içerikleri ele almak için 2016 yılında oluşturduğu yaklaşık 100 sivil toplum, insan hakları gibi kuruluşların alanında uzman çalışanlarından oluşan ve bir danışma grubu olan Güven ve Güvenlik Konseyi dün akşam feshedildi. Açıklamayı yapan konsey üyesi Alex Holmes “Uzun bir ertelemeden sonra toplantının iptal edilmesi ve gruba, konseyin dağıldığını bildiren bir e-posta gönderilmesi hayal kırıklığı yarattı” ifadelerini kullandı.

Alex Holmes, Twitter Güven ve Güvenlik Konseyi üyeliğinin yanı sıra Bill Gates’in kurduğu Gates Vakfı’nın da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı. Holmes yaptığı açıklamada “Twitter'ın Güven ve Güvenlik Konseyi, çok çeşitli internetin zararları ve güvenlik sorunları hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere Twitter personeli tarafından danışıldığında uzun yıllar boyunca kişisel zamanlarını ayıran bir grup gönüllüydü. Hiçbir noktada bir yönetim organı veya karar alma organı değildi. Bu yüzden uzun bir ertelemeden sonra toplantının iptal edilmesi ve gruba konseyin dağıldığını bildiren bir e-posta gönderilmesi hayal kırıklığı yarattı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TwitterDanışman Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şili’de yanardağ patlaması
Şili’de yanardağ patlaması
İngiltere kar yağışı ve aşırı soğuklara teslim oldu
İngiltere kar yağışı ve aşırı soğuklara teslim oldu
İngiltere Savunma Bakanlığı: İran’ın Rusya’ya askeri desteği artacak
İngiltere Savunma Bakanlığı: İran’ın Rusya’ya askeri desteği artacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans