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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk’tan ‘Azovstal’ açıklaması

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Nisan 2022 Perşembe 11:43
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk’tan ‘Azovstal’ açıklaması

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Azovstal demir çelik fabrikasındaki sivillerin acilen bölgeden tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Vereşuk, “Ruslardan Mariupol’daki Azovstal demir çelik fabrikasından acil bir insani koridor talep ediyoruz. Şu anda orada yaklaşık 1000 sivil ve 500 yaralı asker var. Hepsinin Azovstal’dan bugün çıkarılması gerekiyor. Dünya liderlerini ve uluslararası toplumu şimdi Azovstal üzerinde yoğunlaşmaya çağırıyorum. Bu, insani çaba için kilit bir nokta ve kilit bir an” dedi.

“İNSANİ KORİDOR PLANLANDIĞI GİBİ ÇALIŞMADI”

Vereşuk, dün Mariupol’dan açılan insani koridorun planlandığı gibi çalışmadığını belirterek, “Ne yazık ki, Mariupol'daki insani koridor planlandığı gibi çalışmadı. Sahada kendi orduları üzerinde kontrol eksikliği nedeniyle, işgalciler uygun bir ateşkesi sağlayamadı. Mariupol yönündeki çabalarımıza devam edeceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Başbakan Yardımcısıİrina VereşukAzovstalRusyaUkraynaSavaş
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