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Ukrayna Başbakanı: IAEA, Ukrayna'daki nükleer santrallere kalıcı teknik misyonlar gönderecek

13 Aralık 2022 Salı 14:59
Ukrayna Başbakanı: IAEA, Ukrayna'daki nükleer santrallere kalıcı teknik misyonlar gönderecek

FRANSA - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi ile Fransa’nın başkenti Paris’te görüşen Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, “IAEA, Ukrayna'daki tüm nükleer santrallere kalıcı teknik misyonlar gönderecek. Grossi ile görüşmemizde bu konuda anlaştık” dedi.



 

Paris’te düzenlenen ‘Ukrayna Halkıyla Dayanışma’ konferansı öncesinde Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ve IAEA Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi bir görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna Başbakanı Şmihal görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada IAEA’nın, Ukrayna’daki tüm nükleer santrallere kalıcı teknik misyonlar göndereceğini belirterek, “IAEA, Ukrayna'daki tüm nükleer santrallere kalıcı teknik misyonlar gönderecek. Rafael Grossi ile görüşmemizde bu konuda anlaştık. Ayrıca Zaporijya Nükleer Santrali’nin askerden arındırılmasını tartıştık. Rusya'nın Ukrayna nükleer santralindeki yasadışı eylemlerini durdurmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.



 

Grossi ise konferans öncesinde Şmihal ile ‘mükemmel’ bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “IAEA emniyet ve güvenlik misyonlarını Ukrayna'nın tüm nükleer santrallerine yerleştirme konusunda anlaştık. Zaporijya Nükleer Santrali koruma bölgesinin kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IAEAUkraynaNükleer Santral
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