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Ukrayna'da Zaporijya cephesinde konuşlanan topçu ve havan topu sistemleri görüntülendi

Rusya'nın açtığı savaşın devam ettiği Ukrayna'da, Zaporijya cephesinde konuşlanan Ukrayna topçu ve havan topu bataryalarının faaliyetleri Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

03 Mart 2023 Cuma 12:17
Ukrayna'da Zaporijya cephesinde konuşlanan topçu ve havan topu sistemleri görüntülendi
Zaporijya

Ukrayna'da son aylarda en sıcak çatışmalar ülkenin Donetsk bölgesinde yoğunlaşmış olsa da Harkiv, Luhansk, Herson, Zaporijya ve diğer cephelerdekiler de devam ediyor.

Zaporijya bölgesindeki cephe hattında da diğer çatışma bölgelerinde olduğu gibi savaş uçakları, helikopterler, topçu ve havan topu sistemleri kullanılarak atışlar yapılıyor.

Donetsk'in Bahmut, Ugledar, Marinka ve diğer noktalarda yaşanan çatışmalar kadar yoğun olmazsa da Zaporijya bölgesindeki cephe hattında sürekli silah atış ve güçlü patlama sesleri duyuluyor.

"Bu savaş topçuların savaşıdır"

AA ekibi, Zaporijya cephesinde konuşlanan "2С1 Gvozdika" topçu sisteminin atışlarını görüntüledi.

Kod adı "Matros" olan 2С1 Gvozdika Topçu Bataryası Komutanı, AA muhabirine, cephede yaşanan gelişmeleri anlattı.

Düşmanın mevzilerine yönelik sık sık topçu atışları yaptıklarını dile getiren Matros, "Oldukça yoğun bir şekilde atışlar yapıyoruz. Piyadelerimize destek vermek için savaş faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Matros, bölgede henüz durumun sakin olduğunu belirterek "Ancak hedefle ilgili gereken bilgiyi aldığımızda yoğun ateş açıyoruz. Mermilerimiz 15 bin 300 metreye kadar hedefe isabet edebiliyor." diye konuştu.

Ülke genelinde çatışmaların sürdüğü her noktada topçu sistemlerinin oldukça aktif kullanıldığına dikkati çeken Matros, "Topçu sistemleri yoğun kullanılıyor. Bu savaş, topçuların savaşıdır. Her yerde topçu atışları var. Topçu sistemi olmadan olmaz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun kullandığı, ABD üretimi "M120" Havan Topu

Zaporijya cephesinde bir diğer noktada konuşlanan ABD üretimi M120 Havan Topu bataryası da her an atış yapmak için hazır durumda.

M120 Havan Topu bataryasındaki askerler, hedefe doğru atış yapmadıkları zaman cephede sürekli savaşa hazırlık tatbikatı düzenliyor.

Kod adı "Pegas" olan M120 Havan Topu Bataryası Komutanı, söz konusu silahın ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı kapsamında gönderildiğini aktardı.

Pegas, M120 Havan Topu'nun, diğer benzer silahlara göre oldukça etkili bir silah olduğuna dikkati çekerek "Ukrayna ordusunda bu silahı ilk kullanan ekip biziz. Bu silahı Bahmut yönünde de kullandık. Şimdi Zaporijya cephesinde atışlar yapıyoruz." dedi.

Bu silahın gece ve gündüz kullanılmasının mümkün olduğunu kaydeden Pegas, 7 bin 500 metrelik mesafede hedefi vurma imkana sahip olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaZaporijya Cephesi
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