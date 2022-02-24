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Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları bombardıman altında olduklarını açıkladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Şubat 2022 Perşembe 12:20
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları bombardıman altında olduklarını açıkladı

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna’nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.

Açıklamada “Düşman sadece sınırdaki birimlere değil, geri plandaki yerlere de saldırıyor. Kiev bölgesinde Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin noktaları bombalandı. Muhtemelen bir füze silahından” ifadelerini duyurdu.  


Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama

Ukrayna’nın Vinnytsia kentinde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Ukrayna medyası, patlamanın ardından bölgenin tahliye edildiğini, Ukrayna askerleri arasında patlama nedeniyle yaralıların da bulunduğunu duyurdu. Patlamanın Rusya saldırısı sonucu meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet Sınır MuhafızlarıBombardıman
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