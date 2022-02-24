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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Şubat 2022 Perşembe 08:40
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Rusya’nın başlattığı savaş ile Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Rus ordusu, barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbass ve Kırım ile Kuzey-Doğu bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyorlar. Bu bir savaş eylemi, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı, BM Tüzüğü ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin kaba ihlalidir" dedi. 

Bakanlık açıklamasında " Ukrayna, uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Ukrayna askerlerinin savaş ruhu yüksek, savunucularımız saldırgan devlete karşı koyma konusunda kararlı ve Ukrayna topraklarını mevcut tüm araçlarla savunacaklar. Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor. Vladimir Putin’in Ukrayna’ya karşı saldırganlığı sadece birleştirilmiş ve kararlı adımlar durdurabilir. Ortaklarımız yeni yaptırım paketini derhal hayata geçirmelidir. Aynı zamanda dost başkentlerini, Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat temin ederek ülkemizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam etmeye çağırıyoruz. Ukrayna vatandaşlarının hayatları ve güvenliğinin yanı sıra tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve gelecek dünya düzeni ortak tepkimize bağlıdır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Dışişleri BakanlığıRusyaUkraynaSaldırıSavaş
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