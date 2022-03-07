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Ukrayna Dışişleri, yaşamını yitiren ailenin fotoğrafını paylaştı

Ukrayna Dışişleri, Irpin’de tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Mart 2022 Pazartesi 12:31
Ukrayna Dışişleri, yaşamını yitiren ailenin fotoğrafını paylaştı

UKRAYNA - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kiev bölgesinde bulunan Irpin kentinde tahliye sırasında iki çocuklarıyla birlikte yaşamını yitiren ailenin fotoğraflarını paylaştı.




Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Irpin'den tahliye edilirken iki çocuk ve ebeveynleri öldürüldü” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği dün yaptığı açıklamada savaşın başladığı 24 Şubat’tan itibaren 25’i çocuk 364 kişinin hayatını kaybettiğini ve 759 kişinin yaralandığını belirtti.   

DHA

Son Güncelleme: 07.03.2022 12:32
Anahtar Kelimeler:
AileUkrayna Dışişleri
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