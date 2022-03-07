Ukrayna Dışişleri, yaşamını yitiren ailenin fotoğrafını paylaştı

UKRAYNA - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kiev bölgesinde bulunan Irpin kentinde tahliye sırasında iki çocuklarıyla birlikte yaşamını yitiren ailenin fotoğraflarını paylaştı.









Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Irpin'den tahliye edilirken iki çocuk ve ebeveynleri öldürüldü” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği dün yaptığı açıklamada savaşın başladığı 24 Şubat’tan itibaren 25’i çocuk 364 kişinin hayatını kaybettiğini ve 759 kişinin yaralandığını belirtti.