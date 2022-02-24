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Ukrayna, Rus ordusunun Kırım’dan giriş anlarını yayınladı

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00’da Rus ordusunun Kırım’dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Şubat 2022 Perşembe 09:47
Ukrayna, Rus ordusunun Kırım’dan giriş anlarını yayınladı

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından bildirildiği üzere, Rusya'nın saldırganlığı bugün saat 5.00 sıralarında gerçekleşti. Bir saldırı da Kırım yönünden geldi” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşKırım
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