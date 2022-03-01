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Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusu 5710’dan fazla kayıp verdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Mart 2022 Salı 14:48
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusu 5710’dan fazla kayıp verdi

UKRAYNA - Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın 6’ncı gününde Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Bakan Reznikov bugüne kadar Rus ordusunun 5710’dan fazla personel kaybı verdiğini ve 29 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtti.

Savunma Bakanı Reznikov Rusya ordusunun 5710’dan fazla askeri personel kaybı verdiğini belirterek 29 savaş uçağının ve 29 helikopterin Ukrayna ordusu tarafından imha edildiğini ifade etti. Reznikov rakamların tahmini olduğunu vurguladı.

“KİEV’İN KUZEYDOĞU YÖNÜNDE SAVUNMA MUHABERELERİ DEVAM EDİYOR”

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan bu sabah ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre, Rus birliklerinin yeniden toplandığı ve taktiksel iniş yapmaya çalıştığı ifade edildi. Rus birliklerinin Kiev’in kuzeydoğu yönünden ilerlemesini engellemek için beşkentten 330 km uzaklıktaki Siverskyi bölgesinde savunma muhaberelerinin devam ettiği belirtildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii ReznikovUkraynaRusya Savaşı
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