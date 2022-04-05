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Ukrayna’da 7 ayrı insani koridor oluşturulacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2022 Salı 12:06
Ukrayna’da 7 ayrı insani koridor oluşturulacak

UKRAYNA - Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkede insani yardımların ulaşması ve ayrılmak isteyenlerin geçişinin kolaylaştırılması için 7 ayrı insani koridorun bugün oluşturulacağını belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, bugün itibarıyla ülkenin doğusunda 7 ayı insani koridorun açılacağını duyurdu. Vereşuk, Mariupol, Berdyansk ve Tokmak’tan Zaporijya’ya, 3 ayrı insani koridorun yanı sıra Severodnetsk, Lısıçansk, Popasna ve Girske’den Bahmut kentine 4 ayrı koridorun açık olacağını belirtti. Öte yandan Vereşuk, Berdyansk-Ziparojiye güzergahında Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) de eşlik ettiği toplam 22 otobüsün belirlenen bölgelerden kalkış yapacağını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina VereşukInsani Koridor
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