Ukrayna’da 7 ayrı insani koridor oluşturulacak

UKRAYNA - Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkede insani yardımların ulaşması ve ayrılmak isteyenlerin geçişinin kolaylaştırılması için 7 ayrı insani koridorun bugün oluşturulacağını belirtti.



Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, bugün itibarıyla ülkenin doğusunda 7 ayı insani koridorun açılacağını duyurdu. Vereşuk, Mariupol, Berdyansk ve Tokmak’tan Zaporijya’ya, 3 ayrı insani koridorun yanı sıra Severodnetsk, Lısıçansk, Popasna ve Girske’den Bahmut kentine 4 ayrı koridorun açık olacağını belirtti. Öte yandan Vereşuk, Berdyansk-Ziparojiye güzergahında Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) de eşlik ettiği toplam 22 otobüsün belirlenen bölgelerden kalkış yapacağını duyurdu.