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Ukrayna’da bombardıman sonucu sivil kayıplar var

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Şubat 2022 Perşembe 12:52
Ukrayna’da bombardıman sonucu sivil kayıplar var

UKRAYNA - Ukrayna Acil Durum yetkilileri Harkov yakınlarındaki Chuhuiv kentinde bombardıman sonucu bir sivil yerleşim yerindeki apartmanda yangın çıktığını ve sivil kayıpların olduğunu belirtti. Açıklamada bu sabah yerel saatle 08.00 civarlarında sivil yerleşim yerindeki bir apartmanda bombardıman sebebiyle yangın çıktığını, binanın zarar gördüğü ve sivil kayıpların olduğu ifade edildi. Olay yerine giden ekipler binadan 15 kişiyi tahliye ettiklerini belirtti.

Kiev’de halk, marketlerde sıra oldu

Rusya’nın dün gece saatlerinde harekat başlatmasının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’de halk su ve erzak almak için kuyruklar oluşturdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaSivil KayıplarBombardımanRusya
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