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Ukrayna’da sınır muhafızları, yakaladıkları tütün kaçakçılarını kümeste bekletti

Dalgıç kıyafeti giyen 8 kaçakçı Tisa Nehri’ni geçerek Romanya'dan Ukrayna’ya kaçak tütün sokmaya çalıştı. Ukrayna sınır muhafızları tarafından yakalanan kaçakçılar, gözaltına alınmadan önce geçici olarak yakınlarda bulunan tavuk kümesinde bekletildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Mart 2021 Çarşamba 12:59
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Ukrayna’da sınır muhafızları, yakaladıkları tütün kaçakçılarını kümeste bekletti

UKRAYNA - Olay, Ukrayna’nın Romanya sınırı yakınlarındaki Zakarpatya bölgesinde meydana geldi. Dalgıç kıyafeti giyen 8 kaçakçı, Tisa Nehri’ni geçerek kaçak tütünleri Ukrayna’ya sokmaya çalıştı. Omuzlarında tütün paketleriyle koşan dalgıç kıyafetli kaçakçıları gören Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi ekipleri harekete geçti. Sınır muhafızları tarafından yakalanan kaçakçılar, gözaltına alınmadan önce yakınlarda bulunan tavuk kümesinde bekletildi. O anlar anbean kameralara yansırken; kümesin içinde bekleyen dalgıç kıyafetli kaçakçıların sınır muhafızlarına tepki gösterdiği görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukraynada Sınır MuhafızlarıKümesKaçakçılar
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