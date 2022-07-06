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Ukrayna’yı Yeniden İnşa Konferansı: Dondurulmuş Rus varlıkları Ukrayna’ya mı aktarılacak?

06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:08
Ukrayna’yı Yeniden İnşa Konferansı: Dondurulmuş Rus varlıkları Ukrayna’ya mı aktarılacak?

İSVİÇRE - İsviçre’nin Lugano kentinde 4 ve 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Ukrayna’yı Yeniden İnşa Konferansı sonrası basın toplantısında konuşan Ukrayna Başbakanı Shmyhal, dünya çapında Rusya’nın yaklaşık 500 milyar dolar varlığının doldurulduğunu ve bu varlığın haciz yoluyla Ukrayna’ya aktarılması gerektiğini belirtti. İsviçre Konfederasyonu Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ise Ukrayna için mükemmel bir kararı alırken daha sonra ortaya çıkabilecek emsalleri düşünmek gerektiğini vurgulayarak ‘mülkiyetin temel insan hakkı olduğunu’ vurguladı.

Ukrayna’nın yeniden inşası için siyasi sürecin çerçevesini çizen konferansın son gününde Shmyhal ile Cassis basının sorularını yanıtladı. Cassis dondurulan Rus varlıkların haciz edilerek Ukrayna’ya aktarılması konusunda “Mülkiyet hakkı temel bir haktır, insan hakkıdır. Vatandaşların devletin gücüne karşı korunmasını sağlamalısınız. Liberal demokrasi dediğimiz şey budur” dedi. Cassis, mülkiyet haklarının ihlal edilmesinin tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini ve yasal gerekçeye ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Varlıkların nereden geldiğini netleştirmek için varlıkların dondurulabileceğini ifade eden Cassis, “En önemli dikkati bireylerin temel haklarına vermek zorundayız, çünkü şimdi Ukrayna'daki durum için mükemmel olan bir karar alabiliriz, ancak aynı kararı diğer birçok olasılıkta alma olasılığını yaratıyoruz” dedi. Cassis Ukrayna için uygun bir karar alırken devletlere vatandaştan çok daha fazla güç verilebileceğini ifade etti.

SEBEPSİZ SALDIRGANLIK SALDIRGAN TARAFINDAN ÖDENMELİDİR

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Almanya ve Kanada’nın dondurulmuş Rus varlıklara uygulanan hacizlerden elde edilenlerin Ukrayna’ya ‘yeniden inşa etmek’ için aktarıldığını belirterek Ukrayna’nın savaş sebebiyle zararının 700 ile 750 milyar dolar arasında olduğunu ifade etti. Shmyhal “Sebepsiz saldırganlık, saldırgan tarafından ödenmelidir” diyerek dondurulan Rus varlıklarının tazmin edilerek Ukrayna’ya verilmesi gerektiğini vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeniden İnşa KonferansıUkraynaRus Varlıkları
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