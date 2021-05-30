Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1422
ALTIN
523.818
DOLAR
8.5610
STERLİN
12.1429
EURO
10.4294
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel...
9 ton dana bonfile satılacak
9 ton dana bonfile...
Karşıyaka’da 2 bina satılacak
Karşıyaka’da 2 bina satılacak
30 öğretim üyesi alıyor
30 öğretim üyesi alıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Aliyev’le görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev toplantıda “Nakliye sektörü her zaman gündemimizin ön saflarında yer aldı. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra önemi arttı” dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Mayıs 2021 Pazar 15:44
0 Okunma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Aliyev’le görüştü

AZERBAYCAN

Bakan Karaismailoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Türk heyetinin ziyaretinin başarılı geçeceğini ifade eden Aliyev, nakliye sektörünün her zaman gündemlerinde ön sıralarda olduğunu belirtti. Aliyev, Karabağ Savaşı’na değinerek “Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ortak yapımı özel bir önem taşıyor. Bildiğiniz gibi burası Doğu-Batı koridorunun önemli bir bölümü. Son yıllarda bu koridordan geçen kargo hacmi arttı. Ancak İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra yeni bir koridor, Zangazur koridoru üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası düzeyde, adı zaten Zangazur koridoru olarak belirlenmiştir. Bu, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“NAHÇIVAN TOPRAKLARINDA YENİ KORİDORU İNŞA EDECEĞİZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, tüm projelerin tek tek hayata geçeceğine değinerek “Demiryolu konusunda da çalışıyoruz ve Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik. Özellikle Nahçıvan-Kars, Kars-Aral-Dilucu arası projelerimizi tamamladık. İnşallah onları bir program şeklinde hazırlayıp Nahçıvan topraklarında yeni bir koridor olan bu demiryolunu ortaklaşa inşa edeceğiz” dedi. Bakan Karaismailoğlu, toplantı sonunda Aliyev’e kılıç hediye etti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı KaraismailoğluAliyevAzerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’da
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’da
Azerbaycan: Mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı
Azerbaycan: Mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı
NASA: Hey İstanbul, parlıyorsun
NASA: Hey İstanbul, parlıyorsun
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans