Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.440,64
ALTIN
923,79
DOLAR
14,69
STERLİN
19,13
EURO
15,98
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik...
Yaşar Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 6 öğretim...
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi...

Uluslararası 600’den fazla şirket, Rusya’yı terk etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Nisan 2022 Salı 14:44
Uluslararası 600’den fazla şirket, Rusya’yı terk etti

ABD - ABD’de Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, Ukrayna’daki savaş nedeniyle 600’den fazla şirketin Rus pazarından tamamen çekildiği ifade edildi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı savaşın ardından Yale Üniversitesi, 1000 uluslararası şirketi takibe aldı. Aralarında akaryakıt, çevrimiçi alışveriş ve havayolu şirketleri de olmak üzere 600’den fazla şirketin, Rus pazarından tamamen çekildiği ifade edildi. Bazı şirketlerin ise savaş nedeniyle sadece faaliyetlerini durdurduğu gözlemlendi. Faaliyetlerini durduran şirketler arasında çoğunlukla gıda ve fast food şirketleri yer aldı. Herhangi bir işlem yapmayan şirketlerin ise genellikle elektronik cihaz üreten ve satışını yapan şirketler olduğu görüldü. Yale Üniversitesinden yapılan açıklamada, bazı şirketlerin sadece yaptırımlar çerçevesinde hareket ettiği, bazılarının ise yaptırımların üzerinde tepki göstererek pazarı tamamen terk ettikleri belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şirketRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin Dışişleri Bakanlığı: NATO, Asya-Pasifik’te gerilimi kışkırtıyor
Çin Dışişleri Bakanlığı: NATO, Asya-Pasifik’te gerilimi kışkırtıyor
UNICEF: Ukrayna’da 4,8 milyon çocuk yerinden edildi
UNICEF: Ukrayna’da 4,8 milyon çocuk yerinden edildi
Bakan Özer, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği’ni ziyaret etti
Bakan Özer, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği’ni ziyaret etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans