Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.896,07
ALTIN
1.222,25
DOLAR
19,18
STERLİN
23,80
EURO
20,93
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Merkezi'nde Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliğinin ev sahipliğinde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği gerçekleştirildi.

31 Mart 2023 Cuma 09:53
0 Okunma
UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi

Paris

Etkinliğe, UNESCO nezdindeki Daimi Temsilcilikler ve UNESCO Sekretaryasından yetkililer katıldı.

"Sıfır Atık" girişiminin Türkiye'de ve uluslararası platformlarda gelişiminin anlatıldığı video gösterimi yapılan etkinlikte, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet, UNESCO Yürütme Kurulu Başkanı Büyükelçi Tamara Rastovac Siamasvili ve UNESCO Genel Direktör Vekili Xing Qu konuşma yaptı.

UNESCO Genel Konferans Başkanı Santiago Irazabal Mourao da etkinliğe video mesajıyla katıldı.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın video mesajı da gösterildi.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından iklim kriziyle mücadele kapsamında BM 77. Genel Kurulu sırasında New York'ta imzalanan "Sıfır Atık Küresel Taahhüt" belgesinin bir kopyası davetliler tarafından da imzalandı.

BM Genel Kurulunda kabul edilen "Sıfır Atık" kararı

Sıfır Atık projesi, Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017 yılında başlatılmıştı.

Bu projenin uluslararası platformlarda yaygınlaşması amacıyla Türkiye tarafından BM 77. Genel Kuruluna "Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için sıfır atık uygulamalarının teşvik edilmesi" konulu taslak karar sunulmuştu. 14 Aralık 2022 tarihinde Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararı oydaşmayla kabul edilmişti.

Söz konusu kararla 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmiş, BM Genel Sekreteri'nden yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurulması talep edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
UNESCOSıfır Atık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
Japonya'da elektrik şirketlerine "tekelleştikleri" iddiasıyla 101 milyar yen ceza
Japonya'da elektrik şirketlerine "tekelleştikleri" iddiasıyla 101 milyar yen ceza
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans