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UNESCO'daki Türk devletlerinin sözcülüğü ve dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin UNESCO'daki sözcülüğü ve dönem başkanlığı Türkiye'den Azerbaycan'a devredildi.

07 Nisan 2023 Cuma 12:55
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UNESCO'daki Türk devletlerinin sözcülüğü ve dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti
Baki

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO Milli Komisyonları 9. Toplantısı yapıldı.

ADA Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Azerbaycan Kültür Bakanı Vekili Adil Kerimli, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Çakıcı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, TÜRKSOY üyesi diğer ülkelerin UNESCO milli komisyonları başkanları katıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da toplantıya video konferans yöntemiyle iştirak etti.

Bayramov, Ermenistan işgali döneminde Karabağ ve çevresindeki illerde Azerbaycan'a ait tarihi ve kültürel mirasa karşı yapılan yıkımlardan bahsetti.

TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO Milli Komisyonlarının ortak hareket etmesinin önemine değinen Bayramov, 15 Aralık tarihinin UNESCO nezdinde Uluslararası Türk Dili Günü olarak kutlanılması önerisini desteklediklerini bildirdi.

Bayramov, "Bu teşebbüs, ortak dilimizin ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır. 15 Aralık tarihinin UNESCO 42. Genel Konferansı'nda Uluslararası Türk Dili Günü olarak kabul edileceğine inanıyoruz." dedi.

"Birlikte hareket etme ruhu bize çok güç kattı"

TÜRSKOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Çakıcı, TÜRKSOY olarak üye ülkelerin UNESCO Milli Komisyonlarının tüm çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Çakıcı, "TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO'daki sözcülüğü ve dönem başkanlığı Türkiye'den Azerbaycan'a geçmektedir. Türkiye UNESCO Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'a yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, yeni dönemde bu önemli görevi devralan Dışişleri Bakanımız Ceyhun Bayramov'a ve Azerbaycan UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreteri Seymur Fataliyev'e başarılar diliyorum." diye konuştu.

TÜRKSOY'un 30. yılını kutlayacağını hatırlatan Çakıcı, "Paris'te UNESCO Genel Merkezi'nde 15 Aralık - Türk Dili Günü'nde de düzenlenecek TÜRKSOY 30. yıl kutlama etkinliğine, teşkilatımıza üye ülke UNESCO Daimi Temsilciliklerimizin ve Milli Komisyonlarımızın önemli katkı sunacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz, TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO Milli Komisyonları olarak ilk kez 2008'de bir araya geldiklerini, sonrasında yılda bir kez toplandıklarını söyledi.

UNESCO'da birlikte çalışılacak konular üzerinde mekanizma ve karar alma sistemi kurduklarını bildiren Oğuz, "Birlikte hareket etme ruhu bize çok güç kattı. Sadece somut olmayan mirasta değil başka alanlarda da işbirlikleri başlattık." dedi.

Oğuz, gittikçe daha organize şekilde çalıştıklarını, daimi komisyonların bir araya gelerek oluşturduğu sinerjinin UNESCO çalışmalarına yansıdığını kaydetti.

UNESCO ekseninde Türk dili konuşanlar olarak bir araya gelseler de başka ülke ve kültürlerin aleyhine olabilecek hiçbir eylem, söylem ve çalışmada bulunmadıklarını vurguladı.

Oğuz, "Biz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak Kırgızistan'dan aldığımız dönem başkanlığını 1 yıldır sürdürüyorduk. Şimdi Azerbaycan'a devrediyor olmaktan çok büyük bir onur duyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO'daki sözcülüğü ve dönem başkanlığı Azerbaycan'a devredildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
UNESCOTürkiyeAzerbaycan
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