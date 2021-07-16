Ünlü aktivist Chomsky: İslam Avrupa’nın bin yıllık korkusu

ABD - Ünlü yazar, dil bilimci, aktivist Prof. Dr. Avram Noam Chomsky, Avrupa ve Amerika’da son yıllarda yükselen İslamofobi hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklama yaptı. Chomsky, İslamofobi’nin günümüzün meselesi olmadığını vurgulayarak, “İslam korkusu batı kültürüne derinden kök salmıştır ve bin yıldır da böyledir” dedi.



“İSLAM FOBİSİNİN NEDENİ HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE ARAMAK GEREK”



Son yıllarda Batı’da tırmanan İslam korkusunun nedenlerini Haçlı Seferleri döneminde aramak gerektiğini belirten Chomsky, tarihçi William Polk'un, ‘Haçlı Seferleri ve Cihat: Müslüman Dünyası ile Küresel Kuzey Arasındaki 1000 Yıllık Savaş’ adlı kitabını kaynak gösterdi. Chomsky, “Bu kitap batının İslam korkusu hakkında iyi bir geçmiş bilgisi verir. Üstüne üstlük Avrupa inanılmaz ırkçıdır. Bu belirgin artışa neden olan şeyin ne olduğunu bulmak için, o dönemde meydana gelen olaylara bakmak gerekir. İslamofobi’nin çözümü için önce İslamofobi’yi anlamak gerekiyor. Toplumlar bilgilendirilip eğitilmeden, toplumsal meselelerin çözümü mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.



İSLAMOFOBİ BİR YILDA 2 KAT ARTTI



Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın son araştırmasına göre, İslamofobi 2021’in ilk 6 ayında Avrupa ülkelerinde 2 kat artış gösterdi. Avrupa'da İslamofobi, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yüzde 7 oranında belirlenirken, bu oran Ocak 2021'de yüzde 18'e yükseldi. Araştırmada, Avrupa’da Müslümanların dini özgürlüklerinin kısıtlandığına, İslamofobinin toplumda meşrulaştırıldığına yer verildi. Raporda başörtü, cami, minare, helal et kesimi ve sünnetin Avrupa'nın bazı ülkelerinde ve bölgelerinde kısıtlandığı bildirilirken, başörtülü kadınların iş ve sosyal hayatlarında ön yargılarla karşılaştıkları, ev kiralamakta bile zorlandıkları belirtildi.



KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI, DİNİ NİKAH ENGELİ, CAMİLER MERCEK ALTINA ALINDI



Araştırmada, bu yıl içinde İslamofobi’nin başta Avrupa’daki yansımalarından da şu örnekler yer aldı: Almanya‘da çalışan memurların giysi ve dış görünümüne ilişkin kurallar içeren yasal düzenleme yapıldı. Düzenleme Eyalet Temsilcileri Meclisi’nden geçti. Kamuda başörtüsü yasağının önünü de açan düzenlemeye Müslüman kuruluşları büyük tepki gösterdi. Avusturya’da müslümanlar aleyhine düzenlemeler içeren tartışmalı terörle mücadele yasa tasarısı mecliste kabul edildi. Yasa ile camilerdeki vaizlerin mercek altına alınması, ‘radikal’ görüşlere sahip olduğu düşünülen cami ve dini derneklerin kolaylıkla kapatılabilmesi düzenlendi.Fransa’da Temmuz 2021 tarihinden itibaren ülkedeki kümes hayvanlarının İslami kurallara göre kesilmesinin yasaklanmasına karar verildi. Danimarka’da camilere yurt dışından yapılan bağışlara sınırlandırma getirilecek Danimarka parlamentosu, ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve inanç grupları ve camilerin yurt dışından aldıkları yardım ve bağışları sınırlandırmak için yasa çıkarttı. İsviçre’de yapılan referandum sonucunda, kadınların burka giymesi yasaklandı. İsviçre‘de ülke genelinde yapılan referandumda aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi üyelerinin de içinde olduğu Egerkinger Komitee adlı grup da katıldı. Yapılan referandum sonucunda müslümanların dini nikah hakkı da engelendi.