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Ünlü duvar ressamı Banksy’nin son eseri, Ukrayna’da bombalanan bir binada ortaya çıktı

Ünlü grafiti ve duvar ressamı Banksy’nin son eseri Ukrayna’nın Rus bombardımanından en çok etkilenen kenti Borodyanka’da dün ortaya çıktı.

13 Kasım 2022 Pazar 12:23
Ünlü duvar ressamı Banksy’nin son eseri, Ukrayna’da bombalanan bir binada ortaya çıktı

UKRAYNA, (DHA) –

Kimliği bilinmeyen sanatçı Banksy’nin son eseri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yaklaşık 48 kilometre kuzey batısında yer alan ve işgalin başlangıcından bu yana bombardımandan en çok etkilenen Borodyanka’da, bombalanmış bir binada ortaya çıktı. Eserlerini sosyal medya hesabından yayınlayan Banksy, dün jimnastik yapan bir kızın tasvir edildiği eserini “Borodyanka, Ukrayna” açıklamasıyla paylaştı.     

Banksy, dünyanın en ünlü sanatçılarından biri olarak biliniyor ve eserlerini çoğunlukla dış yapıların yüzeylerine yapıyor. Kimliğini açıklamayan gizemli sanatçı, eserini tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşarak eserin orijinalliğini teyit ediyor. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ünlüDuvar RessamıBanksyUkraynaBomba
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