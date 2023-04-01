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Vanuatu: İklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin BM kararı “iklim adaleti için bir zafer”

Pasifik'teki küçük ada ülkesi Vanuatu'nun Başbakanı Ishmael Kalsakau, Uluslararası Adalet Divanından tavsiye görüş talep eden karar tasarısının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda onaylanmasını, "iklim adaleti için bir zafer" olarak nitelendirdi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 22:17
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Vanuatu: İklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin BM kararı “iklim adaleti için bir zafer”

Ankara

Pasifik'teki küçük ada ülkesi Vanuatu'nun Başbakanı Ishmael Kalsakau, ülkesinin öncülüğünde iklim değişikliğiyle mücadele için devletlerin yükümlülüklerini belirlemek adına Uluslararası Adalet Divanından tavsiye görüş talep eden karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda onaylanmasını, "iklim adaleti için bir zafer" olarak nitelendirdi.

Vanuatu'nun İstanbul Fahri Konsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vanuatu öncülüğünde 18 ülkeden oluşan çekirdek grubun sunduğu önerge, BM'nin Uluslararası Adalet Divanından ülkelerin iklim yükümlülüklerine ilişkin tavsiye görüşü yayımlamasını istiyor.

Söz konusu çekirdek ülke grubu Angola, Antigua ve Barbuda, Bangladeş, Kosta Rika, Almanya, Lihtenştayn, Mikronezya Federal Devletleri, Fas, Mozambik, Yeni Zelanda, Portekiz, Romanya, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Uganda, Vanuatu ve Vietnam'dan oluşuyor.

Vanuatu Başbakanı Kalsakau, kararın kabulüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, iklim adaleti için bir zafere tanık olduk. Vanuatu, bu tarihi kararı, çok taraflı iklim işbirliğinde yeni bir çağın başlangıcı olarak görüyor, bu çağ uluslararası hukukun üstünlüğünü korumaya odaklanan, insan hakları ile nesiller arası eşitlik için iklim değişikliğini karar alma sürecinin ön saflarına yerleştiren bir çağdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalsakau, dünyayı kurtarmak için verilen ortak mücadelede Vanuatu'nun en sadık müttefik olacağını vurguladı.

BM kararı, uluslararası hukuka iklim değişikliğiyle ilgili açıklık getirmeyi amaçlıyor

Vanuatu hükümetinin Eylül 2021'de başlattığı kampanya, çekirdek ülke grubu ve gençlerin liderliğindeki kuruluşların desteğiyle kararın kabul edilmesini sağladı.

29 Mart 2023 tarihli BM kararı, Uluslararası Adalet Divanından özellikle yükselen deniz seviyelerine, Pasifik ada ülkelerinde sıklığı ve şiddetleri artan fırtınalara ve diğer iklim etkilerine karşı savunmasız ülkelere verilen zarara özel dikkat göstermesini istiyor.

İklim değişikliği ile ilgili mevcut uluslararası hukuka açıklık getirmeyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmeyi amaçlayan kararla, Uluslararası Adalet Divanının tavsiye görüşüyle insan haklarının korunması ve nesiller arası eşitliğin de teşvik edilmesi bekleniyor.

İklim krizini en şiddetli yaşayan birçok küçük ada ülkesinden biri olan Vanuatu'da mart başlarında iki kez 4. kategori tropikal kasırga meydana geldi. Kasırgalar, ülkenin yıllık gayrisafi milli hasılasının yarısından fazla hasar oluşturdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMIklim Değişikliği
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