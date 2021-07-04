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Vatikan da bir kardinal dahil 10 kişi yolsuzluktan yargılanacak

Vatikan Mahkemesi Başkanı, dün yayınlanan bir kararnameyle 10 din görevlisinin yolsuzluktan yargılanmasına karar verdi. Aralarında üst düzey din görevlisi bir kardinalin de bulunduğu 10 kişi, zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık, gasp ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 27 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
04 Temmuz 2021 Pazar 17:43
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Vatikan da bir kardinal dahil 10 kişi yolsuzluktan yargılanacak

Vatikan Mahkemesi, Temmuz 2019 tarihinde başlatılan soruşturma sonucunda Kardinal Giovanni Angelo Becciu dahil 10 kişinin, İngiltere’nin başkenti Londra’da kilise fonlarıyla mülk alımıyla ilgili finansal yolsuzluktan suçlandığını açıkladı. Mahkeme dün yayınlanan kararnameyle, 10 kişinin 27 Temmuz’da zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık, gasp ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanmasına başlanacağını duyurdu.


İlk defa üst düzey bir din görevlisinin de yolsuzluktan yargınalacağı mahkeme tarafından yapılan açıklamada, “Yasaya göre zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanacak olan Kardinal Giovanni Angelo Becciu hakkında da işbirliği ve boyun eğme ile ilgili unsurlar ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi. Kardinal Becciu, soruşturmanın başlamasıyla geçen Eylül ayında kilise bağışlarını yöneten üst düzey görevinden istifa etmişti.  

GENİŞ BİR İLİŞKİLER AĞI

Resmi açıklamada “Diğer bazı yabancı ülkelerdeki (Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Jersey, Lüksemburg, Slovenya, İsviçre) istinabe komisyonları ile de yürütülen soruşturmalar, finansal piyasalardaki operatörler ile önemli kazançlar sağlayan geniş bir ilişkiler ağını gün ışığına çıkardı” denildi. Papa Francis’in kişisel bağış kaynakları dahil Vatikan maliyesinin önemli kayıplara uğratıldığı vurgulandı.


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VatikanKardinalYolsuzluk
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