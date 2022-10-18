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WASHINGTON KIRMIZI BEYAZA BÃœRÃœNDÃœ

ABDâ€™nin baÅŸkenti Washington DC, bu yÄ±l 20â€™ncisi dÃ¼zenlenen TÃ¼rk Festivaline ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

18 Ekim 2022 SalÄ± 13:51
WASHINGTON KIRMIZI BEYAZA BÃœRÃœNDÃœ

Haber: Gurur AKOSMAN

BaÅŸkent Washington DCâ€™de TÃ¼rk Amerikan DerneÄŸi (ATA-DC) tarafÄ±ndan 16 Ekimâ€™de dÃ¼zenlenen TÃ¼rk Festivali yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.Â Â 20 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n ABDâ€™deÂ en iyi ÅŸekilde tanÄ±tÄ±lmasÄ±na olanak saÄŸlayan TÃ¼rk Festivali, binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã¢deta TÃ¼rk rÃ¼zgarÄ± estirdi. Festivale katÄ±lan binlerce insan, renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.

20 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan ve yÄ±llar iÃ§inde kalÄ±plaÅŸarak her yÄ±l organize edilmeye baÅŸlanan Geleneksel TÃ¼rk Festivali, Washington DCâ€™nin en yoÄŸun caddelerinden biri olan Pennsylvania Avenueâ€™de dÃ¼zenlendi.

Geleneksel TÃ¼rk Festivaliâ€™ne katÄ±lan yabancÄ±lar, Washington DCâ€™nin tam kalbinde TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼, TÃ¼rkiyeâ€™ye gitmeden tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± yakaladÄ±.Â Â AyrÄ±ca Festival alanÄ±nda aÃ§Ä±lan stantlarÄ±n Ã¶nÃ¼, bir an bile boÅŸ kalmadÄ±. Ã–zellike TÃ¼rk kahvesinin tadÄ±na bakmak isteyen birÃ§ok kiÅŸi TÃ¼rk kahvesi Ã§adÄ±rÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde metrelerce kuyruk oluÅŸturdu. TÃ¼rk kahvesi falÄ±na da meraklÄ± olan katÄ±lÄ±mcÄ±lar, TÃ¼rk kahvesini Ã§ok beÄŸendiler. Festival sadece TÃ¼rk kahvesi ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildi. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar TÃ¼rk yemeklerini ve tatlÄ±larÄ±nÄ±, mÃ¼zikal performanslarÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel etkinlikleri de yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±lar.

Festival, TÃ¼rkiyeâ€™den gelen folklor ekibine de ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Geleneksel kostÃ¼mleriyle sahneye Ã§Ä±kan dans ekibi izleyenleri bÃ¼yÃ¼ledi. Ã–zellikle semazen gÃ¶sterisi bÃ¼yÃ¼k ilgi topladÄ±. Festivale gelenler, Washington DCâ€™nin gÃ¶beÄŸinde TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼sÃ¼nÃ¼ sonuna kadar hissettiler.Â 

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

Son GÃ¼ncelleme: 18.10.2022 13:54
Anahtar Kelimeler:
ABDWashington DCTÃ¼rk FestivaliATADCTÃ¼rk Amerikan DerneÄŸi
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