WASHINGTON KIRMIZI BEYAZA BÃœRÃœNDÃœ

Haber: Gurur AKOSMAN

BaÅŸkent Washington DCâ€™de TÃ¼rk Amerikan DerneÄŸi (ATA-DC) tarafÄ±ndan 16 Ekimâ€™de dÃ¼zenlenen TÃ¼rk Festivali yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.Â Â 20 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n ABDâ€™deÂ en iyi ÅŸekilde tanÄ±tÄ±lmasÄ±na olanak saÄŸlayan TÃ¼rk Festivali, binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã¢deta TÃ¼rk rÃ¼zgarÄ± estirdi. Festivale katÄ±lan binlerce insan, renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.

20 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan ve yÄ±llar iÃ§inde kalÄ±plaÅŸarak her yÄ±l organize edilmeye baÅŸlanan Geleneksel TÃ¼rk Festivali, Washington DCâ€™nin en yoÄŸun caddelerinden biri olan Pennsylvania Avenueâ€™de dÃ¼zenlendi.

Geleneksel TÃ¼rk Festivaliâ€™ne katÄ±lan yabancÄ±lar, Washington DCâ€™nin tam kalbinde TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼, TÃ¼rkiyeâ€™ye gitmeden tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± yakaladÄ±.Â Â AyrÄ±ca Festival alanÄ±nda aÃ§Ä±lan stantlarÄ±n Ã¶nÃ¼, bir an bile boÅŸ kalmadÄ±. Ã–zellike TÃ¼rk kahvesinin tadÄ±na bakmak isteyen birÃ§ok kiÅŸi TÃ¼rk kahvesi Ã§adÄ±rÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde metrelerce kuyruk oluÅŸturdu. TÃ¼rk kahvesi falÄ±na da meraklÄ± olan katÄ±lÄ±mcÄ±lar, TÃ¼rk kahvesini Ã§ok beÄŸendiler. Festival sadece TÃ¼rk kahvesi ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildi. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar TÃ¼rk yemeklerini ve tatlÄ±larÄ±nÄ±, mÃ¼zikal performanslarÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel etkinlikleri de yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±lar.

Festival, TÃ¼rkiyeâ€™den gelen folklor ekibine de ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Geleneksel kostÃ¼mleriyle sahneye Ã§Ä±kan dans ekibi izleyenleri bÃ¼yÃ¼ledi. Ã–zellikle semazen gÃ¶sterisi bÃ¼yÃ¼k ilgi topladÄ±. Festivale gelenler, Washington DCâ€™nin gÃ¶beÄŸinde TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼sÃ¼nÃ¼ sonuna kadar hissettiler.Â