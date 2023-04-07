Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.944,02
ALTIN
1.243,05
DOLAR
19,27
STERLİN
23,98
EURO
20,99
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Yahudi yerleşimciler Ramallah ve Bire kasabalarının girişlerini kapattı

İsrailli onlarca Yahudi yerleşimci işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah ve El-Bire kentlerinde yolları kapattı.

07 Nisan 2023 Cuma 17:34
0 Okunma
Yahudi yerleşimciler Ramallah ve Bire kasabalarının girişlerini kapattı
Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Iyl yerleşim biriminde yaşayan onlarca fanatik yerleşimci, Ramallah ve El- Bire kentlerinin girişlerini taş ve konteynerlerle kapatarak, Filistinlilerin geçişini engelledi.

İsrail güçleri de Yahudi yerleşimcileri korumak için bölgede konuşlandı.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nde bulunan Filistinli ailelere saldırdı.

Bir grup Yahudi yerleşimci, Humsa et-Tahta köyüne saldırarak evlere taş atıp, bazı mülkleri ateşe verdi.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, dün akşam Batı Şeria'daki Kefr Kasım beldesinde Filistinlilerin araçlarını yakmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YahudiRamallah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mescid-i Aksa’da 130 bin Müslüman ramazanın üçüncü cuma namazını kıldı
Mescid-i Aksa’da 130 bin Müslüman ramazanın üçüncü cuma namazını kıldı
İsrail ordusu, yedek savaş pilotları ve İHA operatörlerini göreve çağırdı
İsrail ordusu, yedek savaş pilotları ve İHA operatörlerini göreve çağırdı
Rusya’dan Filistin-İsrail sorunu için tam kapsamlı müzakere süreci önerisi
Rusya’dan Filistin-İsrail sorunu için tam kapsamlı müzakere süreci önerisi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans