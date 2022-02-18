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Yanan feribotta söndürme çalışmaları devam ediyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Şubat 2022 Cuma 15:44
Yanan feribotta söndürme çalışmaları devam ediyor

YUNANİSTAN - Yunanistan Sahil Güvenliği, İtalya’nın Brindisi Limanı’na giderken Korfu Adası açıklarında yanmaya başlayan feribotun söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İtalyan ve Yunanistan sahil güvenliğinin yanı sıra söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Yunanistan Sahil Güvenliği açıklamasında feribotta 239 yolcu ve 51 mürettebatın olduğunu ifade etti. Yetkililer, yolcuların taşınmasının devam ettiğini ifade ederek, yolcuların tam kaydı ve kimlik tespitinin Korfu'da gerçekleşeceğini belirtti.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yanan FeribotYunanistanİtalya
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