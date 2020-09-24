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Yunan Hava Harp Okulu’nda (Covid-19) alarmı

Yunanistan’da Hava Harp Okulu’nda koronavirüs tespit edilince alarm verildi. Yapılan testlerde 4 öğrencinin (Covid-19) testi pozitif çıktığı ifade edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Eylül 2020 Perşembe 10:41
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Yunan Hava Harp Okulu’nda (Covid-19) alarmı

Yunanistan’da Hava Harp Okulu’nda eğitim-öğretim gören 15 öğrencide yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre 4 öğrencinin (Covid-19) testi pozitif çıktı. Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle okul idaresi alarm verdi. Tatoi Hava Üssü’nde uçuş dersleri gerçekleştiren öğrenciler ve üs çalışanlarının tamamına koronavirüs testi yapılmasına karar verildiği ifade edildi. Testleri pozitif çıkan bazı öğrenciler okulun özel olarak tasarlanmış karantina bölümünde, bazıları da evlerinde karantina altına alındı. Hava Harp Okulu idaresi öğrencilerin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanHarp OkuluCovid19Koronavirüs
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