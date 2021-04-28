Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1394
ALTIN
464.359
DOLAR
8.1718
STERLİN
11.2973
EURO
9.8620
TOKİ 600 konutu satışa sunuyor
TOKİ 600 konutu satışa...
İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 59...
Mahkemeden satılık 1929 m² tarla
Mahkemeden satılık 1929 m²...
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik...

Yunan medyasında Aksungur korkusu!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın kabiliyet gücü, Yunan medyasında endişeye yol açtı. Aksungur’un özelliklerini duyan Yunan spiker, “Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Nisan 2021 Çarşamba 14:38
0 Okunma
Yunan medyasında Aksungur korkusu!

YUNANİSTAN - Azerbaycan'dan Libya'ya, yaşanan birçok çatışmanın kaderini değiştirerek büyük başarı kazanan Türk SİHA'ları dünya basınının gündeminde olmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen ve geçtiğimiz gün test atışları sırasında 30 kilometreden hedefi vuran Aksungur SİHA Yunan medyasında geniş yer buldu. Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, Aksungur SİHA’nın özelliklerini canlı yayında anlattı.


 

“BU DURUM YUNANİSTAN’I ENDİŞELENDİRMELİ”


 

Aksungur SİHA’nın insansız aracın ANKA İHA modelinin gelişmiş versiyonu olduğunu kaydeden Manolis Kostidis, "Aksungur modeli uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tam 40 saat uçabiliyor. 750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor ve tabii ki gözetleme kabiliyetine sahip. Bu durum Yunanistan’ı endişelendirmeli. Ayrıca mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler" dedi.


 

TÜRKİYE’NİN SİLAHLARI KAFIMIZI KARIŞTIRIYOR


 

Kostidis’in açıklamaları stüdyoda bir an sessizliğe neden oldu. Sunucu, konuğu ve muhabir Manolis’e “Biliyor musunuz, Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor. Çünkü her ay yeni bir silah üretileceklerini açıklıyorlar. Onları daha dikkatlice izlemeliyiz." ifadesine yer verdi.


 

30 KİLOMETREDEN HEDEFİ VURMUŞTU


 

Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı, geçtiğimiz gün önemli bir atış testi gerçekleştirdi. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatla 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Test atışının görüntülerini, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından ‘‘Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz’’ mesajıyla paylaşmıştı. Aksungur Ankara'dan 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile havalandı. Uydudan kontrol ile Sinop açıklarına giden Aksungur, 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarı ile vurmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunan MedyasıTürkiyeAksungur Korkusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lavrov'dan Donbass değerlendirmesi: Bölgede savaştan kaçınılmalı
Lavrov'dan Donbass değerlendirmesi: Bölgede savaştan kaçınılmalı
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
"NATO Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırlıyor"
"NATO Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırlıyor"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans