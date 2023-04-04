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Yunanistan'da emekliler maaşlarına zam talebiyle eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı.

04 Nisan 2023 Salı 17:09
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Yunanistan'da emekliler maaşlarına zam talebiyle eylem yaptı

ATİNA AA- Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı önünde bir araya gelen emekliler, Başbakanlık binasına kadar yürüdü.

Emekliler, başta enerji fiyatlarındaki artış olmak üzere son yıllardaki hayat pahalılığına dikkati çekti.

Maaşlarında artış talep eden emekliler, Yunanistan'da 2009'da başlayan ekonomik kriz öncesi uygulanan yılda iki maaş prim uygulamasının da geri getirilmesini istedi.

Otobüs ve troleybüs çalışanları da iş bıraktı

Atina'da otobüs ve troleybüs çalışanları, 28 Şubat gecesi Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde gerçekleşen ve 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tren kazasının ardından tüm ulaşım kollarında güvenlik önlemlerinin alınması ve ulaşımda kullanılan araçların değiştirilmesi talebiyle bugün belli saatlerde iş bırakma eylemi yapma kararı aldı.

Otobüs ve troleybüsler vardiya başlangıcından saat 09.00'a kadar çalışmadı. Saat 21.00'den itibaren de tüm seferlerin durdurulacağı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AtinaÇalışma Ve Sosyal İşler BakanlığıEmekliler Maaşlarında Artış Talebiyle EylemYunanistan
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