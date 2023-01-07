Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma...
Karayolu işleri yaptırılacak
Karayolu işleri yaptırılacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 akademik personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31...
İzmir'de alışveriş merkezindeki dükkanlar ihaleyle satılacak
İzmir'de alışveriş merkezindeki dükkanlar...

Yunanistan'dan Meriç Nehri kıyısına 140 kilometrelik çelik çit çekilecek

Yunanistan'da, sığınmacılar ve göçmenleri engellemek için Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çitin uzunluğunun, 140 kilometre olacağı bildirildi.

07 Ocak 2023 Cumartesi 17:36
Yunanistan'dan Meriç Nehri kıyısına 140 kilometrelik çelik çit çekilecek

Gümülcine

SKAİ TV'de bir programa katılan Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Yunan polisi tarafından 256 bin yasa dışı geçişin engellendiğini ileri sürerek Yunanistan ve Avrupa'nın Türkiye ile sınırlarına çit inşa etme kararının, Vatandaşı Koruma Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Theodorikakos, çitin inşası için ilgili bakanlıklarla çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Aralık 2022'de, Yunanistan'ın, Türkiye sınırındaki Evros (Meriç) bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendireceği açıklanmıştı.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri geri itmesi İHA ile tespit edilmişti

29 Aralık 2022'de, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Ege Denizi'nin Çeşme güneybatısında, 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi." açıklaması yapılmıştı.

Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştı.

Yunanistan'ın geri itmeleri tepki çekiyor

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri Türk kara sularına geri itmesi ve bazı olaylarda yaşanan can kayıpları, uluslararası basında da çokça konu edilmiş ve tepki görmüştü.

Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD, The Guardian gibi kuruluşların çalışmalarında, geri itmeler kanıtlarıyla ortaya koyulmuştu.

Yunan makamları ise geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
çelik çitMeriç NehriYunanistanSığınmacılarGöçmenlerEngellemek140 KilometreYeni ÇağrıGümülcineSKAİ TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı 15 oylamanın ardından Kevin McCarthy oldu
ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı 15 oylamanın ardından Kevin McCarthy oldu
Bakan Varank, ABD'de Türk girişimcilerle bir araya geldi
Bakan Varank, ABD'de Türk girişimcilerle bir araya geldi
BM, Asya-Pasifik bölgesini "doğal afetlere en açık alan" olarak tanımladı
BM, Asya-Pasifik bölgesini "doğal afetlere en açık alan" olarak tanımladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans