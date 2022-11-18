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Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Libya’da yarattığı diplomatik kriz

18 Kasım 2022 Cuma 14:03
Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Libya’da yarattığı diplomatik kriz

LİBYA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün Libya’ya yaptığı resmi ziyaret diplomatik krize sebep oldu. Dendias, Trablus Havalimanı’na henüz iniş yapan uçağından inmeyi reddedip kendisiyle görüşmek için havalimanında bekleyen mevkidaşı Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş’la görüşmedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün resmi ziyaret amacıyla Libya’nın Trablus kentine geldi. Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Dendias'ı karşılamak için Trablus Havaalanı'nda bekliyordu ancak Dendias uçaktan inmeyerek Menguş’la görüşmedi. Dendias’ın uçağı daha sonra Bingazi’ye hareket etti ve Dendias burada Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ile görüştü.

Dendias olayla ilgili yaptığı açıklamada, Trablus’a Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmeye geldiğini ifade edip “Ancak Libya geçiş hükümetinin Dışişleri Bakanı, onunla görüşmek zorunda kalmam için havaalanında zorla bulundu” ifadelerini kullandı.

Libya Dışişleri Bakanlığı ise dün açıklama yayınlayarak Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın kendi talepleri doğrultusunda Trablus’a gelmesine izin verildiğini, diplomatik kurallar gereği Libya Dışişleri Bakanının kendisini karşılamak üzere alanda bulunduğunu ifade ederek Dendias’ın uçaktan inmeyi reddettiği belirtildi. Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistanlı Bakanın bu davranışını esefle karşıladıklarını ve gerekli diplomatik önlemleri alacaklarını vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Dışişleri BakanıDiplomatik Kriz
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